CNBC: Япония усилит свою авиацию в пику России и Китаю

Япония собирается увеличить финансирование программ по закупке малозаметных истребителей F-35, а также приобрести у США другую военную технику, пишет CNBC со ссылкой на текст японо-американских правительственных документов. Как отмечает канал, свою авиацию и флот Токио усиливает в виду деятельности Китая в западной части Тихого океана, а также «возродившейся» России.

В течение следующих пяти лет Япония собирается увеличить траты на закупку продвинутых малозаметных истребителей и ракет дальнего радиуса действия, чтобы поддержать американские силы на фоне действий китайских военных в западной части Тихого океана, пишет CNBC со ссылкой на текст правительственных документов.

Эти планы, по мнению канала, чётко указывают на стремление Токио стать региональной державой на фоне того давления, которое оказывают на США Китай и «возродившаяся Россия».

«Соединённые Штаты остаются самой мощной мировой державой, однако ввиду появления соперничающих с ней государств мы признаём важность стратегического соревнования, как с Китаем, так и Россией, поскольку они бросают вызов региональному порядку», — говорится в оборонной программе Японии, рассчитанной на 10 лет и одобренной правительством премьер-министра Синдзо Абэ.

В документе отмечается, что Соединённые Штаты, Китай, Северная Корея и Россия — это страны, которые в наибольшей степени влияют на военное мышление Токио. Китай, обладающий второй экономикой в мире, в последнее время усилил воздушные и морские патрули неподалёку от побережья Японии, в то время как Северная Корея до сих пор не выполнила свои обещания в области ядерного и ракетного разоружения.

Что касается России, то она «продолжает прощупывать японскую ПВО». Кроме того, на этой неделе Москва заявила, что построила новые казармы на одном из северных островов, «захваченных» у Японии в конце Второй мировой войны.

В то же время Токио планирует закупить 45 малозаметных истребителей F-35 производства Lockheed Martin на сумму более чем 4$ млрд вдобавок к уже заказанным ранее 42 самолётам этого типа.

«Решение Японии приобрести дополнительную партию F-35 говорит о готовности ВВС к переменам, о её возросшей роли в обеспечении региональной стабильности, а также усилении американо-японского альянса по безопасности», — говорится в заявлении Lockheed Martin.

Кроме того, если верить документам, два крупных японских вертолётоносца «Идзумо» и «Кага» будут модифицированы таким образом, чтобы с их палубы могли подниматься F-35B. 248-метровые корабли класса «Идзумо» по размерам не уступают японским авианосцам времён Второй мировой. На этих кораблях укрепят палубу, чтобы она могла выдерживать жар от двигателей F-35, а также установят трамплины для снижения длины разбега самолёта.

При этом новый заказ на поставку F-35 может помочь Японии предотвратить торговую войну с США, так как Дональд Трамп, ранее пригрозивший ввести пошлины на импорт японских машин, поблагодарил Абэ за покупку американских истребителей.

Среди прочей техники Япония собирается закупить у США два радара ПВО Aegis для защиты от северокорейских ракет, четыре самолёта-дозаправщика KC-46 Pegasus, а также самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2 Hawkeye.

В ближайшие пять лет Токио планирует потратить на военную технику почти $225 млрд, что на 6,4% больше суммы, фигурировавшей в предыдущем пятилетнем плане. Япония тратит на оборону всего около 1% своего ВВП, однако из-за объёма своей экономики даже такие траты дают ей право называть себя страной с одной из крупнейших армий в мире.

В японских документах уделяется внимание также и нетрадиционным военным угрозам: в частности, кибероборону Страны восходящего солнца усилит сводное киберподразделение. Токио также планирует усилить свой потенциал в электронной войне и по некоторым другим аспектам, отмечает канал.