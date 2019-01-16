Bloomberg: Лавров высмеял предположения о том, что Трамп работает на Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «высмеял» заявления о том, что президент США Дональд Трамп работает в интересах Кремля, пишет Bloomberg.

«Мне уже трудно комментировать то, что происходит в США вокруг обвинений президента Трампа в том, что он является российским агентом по сути дела», — заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.

Глава МИД России также обвинил американские СМИ в «понижении стандартов журналистики» при освещении этого вопроса и раскритиковал американских законодателей за то, что они подвергают нападкам право президента США вести внешнюю политику.

«Это право подвергается нападкам со стороны Конгресса, — подчеркнул Лавров. — Но это не делает эти нападки конституционными и не делает их менее незаконными».

Ранее Трамп заявил, что никогда не работал на Россию. Это заявление он сделал после того, как стало известно, что ФБР в своё время по-тихому начало расследование, пытаясь выяснить, не работает ли американский президент в пользу Москвы.

Лавров в ходе пресс-конференции также указал на необходимость диалога с Вашингтоном, чтобы предотвратить крах важнейшего соглашения по контролю за вооружениями — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США намерены выйти из ДРСМД уже 2 февраля после того, как истечёт 60-ти дневный срок, предоставленный России на то, чтобы устранить предполагаемые нарушения договора.

Также глава МИД России отверг предположения о том, что Россия изучает вопрос об обмене американца Пола Уилана, который был задержан в Москве в конце декабря по обвинениям в шпионаже, на арестованных в США россиян. Лавров подчеркнул, что Уилана поймали с поличным, когда он получал секретную информацию, сообщает Bloomberg.