Bloomberg: Лавров высмеял предположения о том, что Трамп работает на Россию

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Эксперт CNBC: кризис в Венесуэле грозит США новой холодной войной CNBC
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Nordwest-Zeitung: отказавшись от угля, Берлин осознанно бросился в объятия Кремля Nordwest-Zeitung
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Столтенберг: НАТО не видит прямых военных угроз для себя, но готово ко всему Fox News
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NYP: Клинтон мечтает о реванше над Трампом в 2020 году New York Post
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Intercept назвал топ-10 «самых позорных проколов» американских СМИ в освещении «сговора» Трампа с Россией Intercept
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Помпео призвал военных Венесуэлы защитить всех жителей страны
Госсекретарь США Майк Помпео обратился к вооружённым силам Венесуэлы с просьбой защитить венесуэльцев от «репрессий», которые, по его словам, якобы происходят с подачи действующего президента Николаса Мадуро.
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Экс-госсекретарь Керри заявил, что Трамп позорит США на мировой арене
Бывший госсекретарь США Джон Керри подверг критике внешнеполитический курс действующего американского президента Дональда Трампа, заявив, что тот «позорит страну на мировой арене».
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Глава МИД Венесуэлы предостерёг иностранных журналистов от работы без аккредитации
Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса предупредил иностранных журналистов о необходимости получения аккредитации для работы в Венесуэле.
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В Белом доме заявили, что Трамп одержал победу на выборах «с божьей помощью»
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс полагает, что американский лидер Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в 2016 году «с божьей помощью».
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Президент Мексики призывал к «диалогу без условий» в Венесуэле
Мексика призывают установить «диалог без условий» в Венесуэле. Об этом заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
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В конгрессе США представили законопроект о неприменении ядерного оружия первыми
Демократы в конгрессе внесли на рассмотрение законопроект, призванный запретить США применять ядерное оружие в ходе военных конфликтов первыми.
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Колумбия запретила въезд более чем 200 чиновникам и приверженцам Мадуро
Власти Колумбии запретили въезд в страну более чем 200 венесуэльским чиновникам и приверженцам президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом рассказал глава колумбийской миграционной службы Кристиан Крюгер Сармьенто.
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NBC: Неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации КНР недалеко от Белого дома
Неизвестный пытался напасть на кортеж близ Белого дома, сообщает NBC со ссылкой на Секретную службу США.
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Дубль Коутиньо помог «Барселоне» выбить «Севилью» из Кубка Испании
Каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над «Севильей» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу.
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«Ливерпуль» не сумел победить «Лестер» в матче АПЛ
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лестер Сити» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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МИД Венесуэлы заявил о поддержке Мадуро со стороны Африканского союза
Министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило, что вице-президент Африканского союза Томас Квези Кварти выразил поддержку венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро на фоне политического кризиса в латиноамериканской стране.
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«Тоттенхэм» обыграл «Уотфорд», забив два мяча за семь минут в концовке матча
Лондонский «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Уотфордом» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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В московских аэропортах задержано и отменено 45 рейсов
В московских аэропортах задержано и отменено 45 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
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«Аталанта» разгромила «Ювентус» и вышла в полуфинал Кубка Италии
«Аталанта» одержала разгромную победу над туринским «Ювентусом» в матче 1/4 Кубка Италии по футболу.
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«Челси» разгромно проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ
Лондонский «Челси» потерпел разгромное поражение от «Борнмута» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 99
В Бразилии в штате Минас-Жерайс, по последним данным, в результате прорыва плотины, принадлежащей горнодобывающей компании, погибли 99 человек. Об этом информирует Globo со ссылкой на местные власти.
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Уругвай и Мексика созывают конференцию по Венесуэле
Уругвай и Мексика созывают конференцию по ситуации в Венесуэле 7 февраля в городе Монтевидео. Об этом говорится в заявлении МИД Уругвая.
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ЦБ отозвал лицензию у «Камчаткомагропромбанка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Камчаткомагропромбанк». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Начальник штаба МВД Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве
Начальник регионального штаба МВД Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.
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Тимошенко сравнила украинский рынок с Facebook
Глава украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко заявила, что на Украине рынок похож на своеобразную версию Facebook.
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В чемпионате мира по ралли готовятся перейти на гибридные технологии к 2022 году
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал, как идёт подготовка к переходу чемпионата мира по ралли (WRC) на использование гибридных силовых установок.
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В ЕС назвали предотвращение военной эскалации в Венесуэле приоритетом
Евросоюз в настоящее время считает приоритетом предотвращение военной эскалации в Венесуэле. Об этом заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи Христос Стилианидис, выступая в Европарламенте.
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Отборочные соревнования на волейбольный турнир Олимпиады-2020 пройдут в России
Отборочные волейбольные турниры на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио c участием сборных команд России пройдут в Санкт-Петербурге и Калининграде.
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В ФРС рассказали о возможных последствиях нового шатдауна
Глава Федрезерва США Джером Пауэлл рассказал, что ждёт страну, если американские власти вновь допустят приостановку работы федерального правительства.
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Президент Мексики заявил о прекращении «войны» с наркомафией
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что власти страны прекращают «войну» с наркомафией.
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УНИКС обыграл «Зенит» в баскетбольном Еврокубке
Казанский УНИКС одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в пятом туре второго группового этапа баскетбольного Еврокубка.
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Столтенберг назвал Россию ответственной за ситуацию с ДРСМД
Россия несёт ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и то, что соглашение оказалось под угрозой.
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«Локомотив» одержал седьмую подряд победу в КХЛ, обыграв «Северсталь»
Ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Туск заявил Мэй об отсутствии у ЕС планов по пересмотру соглашения о брексите
Глава Евросовета Дональд Туск направил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй послание от имени Европейского союза, в котором указал, что у объединения нет планов по пересмотру соглашения о брексите.
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Бывший тренер Ковалёва не верит обвинениям в адрес боксёра о нападении на женщину
Аброр Турсунпулатов, бывший тренер российского боксёра Сергея Ковалёва, прокомментировал ситуацию с обвинениями в адрес своего воспитанника в нападении на женщину.
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ЦПВС: курды заблокировали направленную в сирийский Хаджин колонну с гумпомощью
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что курдские формирования из состава проамериканских Сирийских демократических сил заблокировали направленную в сирийский Хаджин колонну с гумпомощью.
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«Фиорентина» разгромила «Рому» в Кубке Италии с разницей в счёте в шесть голов
Флорентийская «Фиорентина» одержала разгромную победу над римской «Ромой» в матче 1/4 Кубка Италии по футболу.
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В Подмосковье трое школьников пострадали из-за распыления перцового баллончика
В Московской области трое школьников пострадали из-за распыления перцового баллончика, сообщает телеканал «360».
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Эксперт прокомментировал ситуацию в Венесуэле
Заместитель директора института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в Венесуэле.
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Защита Рауфа Арашукова обжалует решение о его аресте
Адвокат Сергей Шишов, представляющий интересы сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, заявил о намерении обжаловать решение о его аресте.
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Эксперт прокомментировал годовую программу сотрудничества Украины с НАТО
Эксперт РИСИ Сергей Ермаков в беседе с радио Sputnik прокомментировал годовую программу сотрудничества Украины с НАТО.
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В Петербурге обсудили ситуацию с детьми-сиротами
В Санкт-Петербурге состоялось заседание координационного совета, на повестке дня которого стояли вопросы попечительства в сфере социальной защиты, образования и здравоохранения, сообщает ФАН.
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Спасатели предупредили о тумане в Татарстане 31 января
Спасатели предупредили о тумане в Татарстане в четверг, 31 января. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
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Эксперт оценил ситуацию с кандидатами в президенты ФИФА
Бронзовый призёр чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в беседе с НСН оценил ситуацию с кандидатами в президенты Международной федерации футбола (ФИФА).
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Зенитчики Северного флота провели учения по охране воздушного пространства над Севморпутём
Боевые расчёты модернизированного зенитного ракетного комплекса С-300 ПМ зенитного ракетного полка соединения ПВО Северного флота, дислоцированного на острове Южный архипелага Новая Земля, провели учения по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути.
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Эксперт прокомментировал предложение отменить техосмотр личного автотранспорта
Руководитель отдела расследований журнала «За рулём» и автоюрист Сергей Смирнов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал предложение депутатов от фракции «Справедливая Россия» исключить обязательный технический осмотр личного автотранспорта.
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Адвокат Мамаева рассказал, когда может состояться заседание суда по возможному продлению ареста
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, когда пройдёт судебное заседание о возможном продлении футболисту срока нахождения под стражей.
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ФРС сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
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Витольд Банька стал кандидатом от Европы на выборах президента WADA
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что министр спорта и туризма Польши Витольд Банька выдвинут Советом Европы в качестве кандидата на выборы президента Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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В ЛНР обвинили ВСУ почти в 100 случаях обстрела с начала перемирия
В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинская сторона около 100 раз обстреляла территорию ЛНР с момента объявления перемирия 29 декабря.
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Мадуро призвал освободить Венесуэлу от «шантажа доллара»
Венесуэла должна освободиться от «шантажа доллара». Об этом на встрече с губернаторами, мэрами и молодёжью заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.
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ЦСКА разгромил «Зелену Гуру» в баскетбольной Единой лиге ВТБ, набрав 102 очка
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над польским клубом «Зелена Гура» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
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Суд арестовал сенатора Рауфа Арашукова
Басманный суд Москвы принял решение арестовать сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
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Оппозиция Венесуэлы знает о военных вариантах властей США
Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо в «Группе Лимы» Хулио Борхес заявил, что его соратникам известны военные варианты разрешения ситуации в Венесуэле, которые обсуждаются в США.
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Кудерметова проиграла Векич во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге
Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от хорватки Донны Векич в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy.