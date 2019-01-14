Mainichi: главы МИД России и Японии готовят базу для встречи Путина и Абэ по Курилам

На встрече министров иностранных дел Японии Таро Коно и России Сергея Лаврова дипломаты должны дать импульс переговорам по мирному соглашению и подготовить базу для визита Синдзо Абэ в Москву, сообщает Mainichi Shimbun. Впрочем, об итогах беседы министров журналистам будет известно не так много, ведь японская сторона настояла на отмене совместной пресс-конференции.
В понедельник 14 января Россия и Япония попытаются дать новый импульс переговорам по мирному соглашению, так и не заключённому между двумя сторонами после Второй мировой войны из-за территориальных противоречий, пишет Mainichi Shimbun.
На встрече в Москве министр иностранных дел Японии Таро Коно и его российский коллега Сергей Лавров должны обсудить опасения сторон относительно условий мира. Таким образом, Москва и Токио подготовят базу для переговоров между японским премьер-министром Синдзо Абэ и российским президентом Владимиром Путиным позднее в январе.
Газета напоминает, что на одной из предыдущих встреч лидеры договорились, что в основе обсуждений будет лежать совместная советско-японская декларация 1956 года. Согласно документу два из четырёх островов Южных Курил, Хабомаи и Шикотан, должны быть переданы Токио после заключения мирного соглашения. И теперь, как полагают наблюдатели, Япония сосредоточилась на возвращении сначала двух островов, а не всех четырёх стразу.
На сегодня урегулирование проблемы с отсутствием официального мира между Москвой и Токио стало одним из приоритетных направлений для правительства Абэ. Премьер-министр, который уже провёл 24 встречи с Владимиром Путиным, возможно, рассчитывает на подписание общего соглашения уже на саммите G20 в японском городе Осака в июне.
Впрочем, как подчёркивает Mainichi Shimbun, позиции двух сторон по островам, которые Россия называет Южными Курилами, а Япония — «северными территориями», пока ещё слишком далеки друг от друга. Токио считает острова «оккупированными», а Москва призывает японцев признать итоги Второй мировой войны, включая российский суверенитет над Южными Курилами.
Перед встречей японская сторона вела себя достаточно осторожно, отмечает издание. А Россия со своей стороны выразила удивление нежеланием Токио проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи глав МИД и назвала это «странным противоречивым подходом» на фоне «информационного нагнетания ситуации» перед переговорами.
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