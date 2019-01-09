Mainichi: советник Абе попросил у США поддержки в мирных переговорах с Россией
Помощник премьер-министра Японии по внешнеполитическим делам и парламентарий Кацуюки Каваи пытается заручиться поддержкой США в процессе подписания мирного договора между Москвой и Токио, сообщает Mainichi Shimbun. Кроме того, политик считает, что сближение России и Японии в будущем будет полезно для противостояния «угрозе, которую представляет Китай».
«И Япония, и Россия видят в Китае потенциальную угрозу. Я бы хотел, чтобы Соединённые Штаты осознали важность заключения российско-японского мирного соглашения для совместного противостояния китайской угрозе», — заявил Каваи.
Японский политик поделился своими мыслями, выступая в американском Хадсонском институте. Позднее в этом месяце премьер-министр Синдзо Абэ отправится в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным по заключению мира на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно документу два из четырёх островов Южных Курил, находящихся сегодня под контролем Москвы, должны быть переданы Токио после подписания мирного договора.
Каваи подчеркнул: «Абэ твёрдо намерен в свою бытность премьер-министром заключить мирное соглашение между Японией и Россией путём урегулирования территориального спора между двумя странами».
Также политик отметил, что Токио рассчитывает на нормализацию отношений с Северной Кореей — но только после того как будут урегулированы вопросы с ядерными и ракетными разработками Пхеньяна и похищением японских граждан. Впрочем, как заверил Каваи, в переговорах с Северной Кореей Япония планирует «двигаться в ногу» с Америкой.
Из-за растущих опасений по поводу усиления влияния Китая на Корейском полуострове Япония и США должны работать над укреплением своего союза, а также трёхсторонних отношений с Южной Кореей. «Если вспыхнет новая холодная война, Южная Корея скорее склоняется к оси Китая и Северной Кореи. Мы должны вернуть её в либерально-демократический лагерь», — заявил Каваи.
Вопреки всё более жёсткой и «экспансионистской» позиции Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе Япония вместе с США, Австралией и Индией хотят строить свободное и открытое пространство для взаимодействия. Также Токио не поддерживает китайскую инициативу «Один пояс — один путь», поскольку она, по мнению японских властей, призвана «ещё сильнее затянуть страны на китайскую экономическую орбиту».
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