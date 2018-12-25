NAR: Россия и Япония налаживают связи ради совместного противостояния Китаю

Премьер-министр Японии Синдзо Абе твёрдо намерен заключить мирный договор с Россией до конца срока своего правления и рассчитывает получить контроль над двумя из четырёх Курильских островов, сообщает NAR. И есть вероятность, что Россия пойдёт ему на уступки, считает издание. Разрешив конфликт, две страны смогут укрепить сотрудничество в сфере безопасности, что позволит им противостоять экспансионистским амбициям Китая, поясняет газета.

Нарастает импульс для того, чтобы Япония и Россия отложили в сторону свой многолетний территориальный спор, дабы сообща противостоять растущему влиянию Китая, пишет Nikkei Asian Review.

По словам источников, близких к премьер-министру Японии, Синдзо Абе всерьёз намерен покончить с разногласиями по поводу Курильских островов или «северных территорий», как их называет Токио. Как утверждают, глава японского правительства готов подписать мирное соглашение с Россией до конца срока своего правления, то есть в ближайшие три года. По утверждению одного из советников Абе, желание уладить конфликт с Россией не является следствием «погони за славой или уважением» со стороны премьера, а близко к «пониманию миссии».

По мнению издания, помимо осознания «миссии», у премьер-министра, находящегося на своём посту дольше предшественников, нет причин «рисковать своим наследием» ради окончания спора о «северных территориях». «Поскольку любые переговоры могут окончиться для Японии той или иной формой капитуляции», — поясняет газета.

По словам приближённых премьер-министра, в его намерения входит борьба за возвращение Японии островов Хабомаи и Шикотан, а также продолжение переговоров о статусе островов Итуруп и Кунашир. Однако у России могут быть иные идеи на этот счёт, замечает газета. На сегодняшний день неясно, намерена ли Россия передать Японии хотя бы два меньших по размеру острова. При этом 17 декабря глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что признание Японией российского суверенитета над островами закладывает основу для будущих переговоров.

По мнению экспертов, у Владимира Путина почти нет стимулов идти на уступки японцам по вопросу возвращения островов. Российский лидер «не может позволить себе идти на уступки в территориальном споре, боясь вызвать дальнейшую критику со стороны населения», учитывая, что его рейтинг популярности среди российских граждан уже снизился с 80% до 60%, считает NAR.

Однако ввиду растущего влияния Китая в регионе, Россия, вероятно, захочет «устранить клин» в своих отношениях с Японией и укрепить связи с Токио, с целью снизить экономическую зависимость от Пекина, полагает издание. Учитывая обеспокоенность России усилением китайской военной мощи, Япония выглядит для неё «полезным союзником» для «присмотра» за Китаем. Как объяснил один высокопоставленный российский военный представителю японского правительства, две страны должны укрепить сотрудничество в сфере безопасности, «принимая во внимание геополитические факторы». Предполагается, что речь шла о Китае.

Если Абе забудет об идее возвращения всех четырёх островов Японии, для Путина это будет настоящим подарком, что может подвигнуть его на некоторые уступки. Поскольку «мяч будет на поле России», у главы Кремля появится возможность представить дело так, будто он вышел из переговоров победителем.

По мнению экспертов, урегулирование территориального спора, помимо прочего, может использоваться Москвой для того, чтобы «вбить клин» между Токио и Вашингтоном: одним из условий передачи островов Хабомаи и Шикотан вероятно станет запрет на размещение на них американских военных баз. По словам японских чиновников, советник президента России в области государственной безопасности Николай Патрушев уже просил японские власти пообещать ему это. С аналогичной просьбой к своему японскому коллеге обратился в октябре 2018 года и министр обороны России Сергей Шойгу.

Как отмечает газета, после разрешения территориального спора «Россия и Япония смогут перейти к более глубокому двустороннему сотрудничеству в сфере внешней политики и безопасности». «Вместе они в состоянии будут отразить любую потенциальную угрозу со стороны Китая», — уверен автор статьи.

Как заявил в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, «и Япония, и Россия заинтересованы в полном урегулировании наших отношений, и не только потому что нам что-то нужно от Японии с точки зрения экономики». Россия и Япония в последние годы серьёзно увеличили количество переговоров по вопросам безопасности: встречи министров обороны и иностранных дел двух стран в формате 2+2 проходили уже трижды, и число двусторонних визитов высокопоставленных лиц также существенно возросло.

В частности, 18 декабря прошла встреча на министерском уровне в Токио, посвящённая российско-японскому сотрудничеству в Арктике, цель которого также отчасти состоит в сдерживании китайской экспансии.

«Но даже если сотрудничество между Россией и Японией расширится, вряд ли двусторонние отношения станут более близкими, чем отношения между Китаем и Россией», — полагает NAR. У России более тесные экономические и дипломатические связи с Китаем, чем с Японией. Её стратегия состоит в том, чтобы использовать Японию в качестве «предохранительного клапана» для зашиты от чрезмерной зависимости от Китая, в то же время сохраняя близкие отношения с Пекином, поясняет издание.

«Китай становится сильнее и может в будущем превратиться в угрозу. «Но сейчас это близкий стратегический партнёр, — считает российский эксперт по международным отношениям, знакомый с ходом российско-японских переговоров. — Россия не чувствует необходимости сдерживать Китай и не так торопится заключить мирный договор, как Япония».

Тем не менее, если в решении территориального спора между Москвой и Токио наметится прорыв, «азиатская геополитика существенно изменится», уверен автор статьи. По его словам, в будущем году, когда переговоры начнут проходить в полную силу, к шагам России и Японии в этом направлении будет приковано больше внимания, чем когда-либо прежде.