News.Com.Au: США уступают глобальное лидерство — Россия и Китай спешат на смену

Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в то время, когда главные соперники США стремятся расширить своё влияние в мире, сообщает News.com.au. «Безразличие Белого дома» в отношении активных действий России и Китая вызывает беспокойство у американских аналитиков.

Трамп отступает. А Россия и Китай уже пользуются возможностью расширить сферы своего влияния. Вывод американских войск из Сирии лишь одно из событий, повлекших за собой «изменение в расстановке сил в мировом сообществе». В этой «международной игре престолов» каждое действие имеет большое значение, пишет News.com.au.

Внезапное решение Трампа о выводе вооружённых сил США из Сирии означает, что США «уступают поле боя» России и Ирану.

Теперь, когда США выведут свои войска из Сирии, «нефтяные месторождения могут оказаться под контролем Москвы». А Турция, с которой США только что договорились о сделке на $3,5 млрд, может начать наступление на курдский народ, которому американские вооружённые силы оказывали поддержку в борьбе с ИГ, поскольку турецкие власти рассматривают курдов «как угрозу».

Кроме того, не следует забывать о сирийских революционерах, выступавших против режима Асада. США поддерживали их и «осуществляли их финансирование», но после столкновений с российскими и иранскими войсками «их будущее выглядит мрачно», пишет News.com.au.

К тому же, в Сирии развёрнуты такие российские подразделения, как авиабаза в Хмеймиме и военно-морская база в Тартусе.

Россия «демонстрирует военную мощь и силу» и в непосредственной близости от США. «Дипломатический визит» стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу на прошлой неделе вызвал в США негодование. В прессе также появились сообщения о возможном создании российских военных баз на острове Орчила, который находится в 800 км от Пуэрто-Рико и 2400 км от Флориды.

Продолжаются российские «провокации в воздухе и на море» в отношении европейских стран Балтии. В этом году Россия создавала помехи GPS-сигналов в Балтийском регионе в июле и октябре.

В то же время, на южные Курильские острова, спорную для России и Японии территорию, были направлены «три с половиной тысячи российских военнослужащих и бронетехника», а представители Министерства обороны России заявили о планах укрепить военные объекты Москвы на Курилах, отмечается в статье на портале News.com.au.

Что касается Китая, строительство военных форпостов в Южно-Китайском море можно рассматривать как уже «свершившийся факт». Пекину достаточно просто направить китайские боевые самолёты и корабли на спорные острова в Южно-Китайском море, чтобы получить над ним контроль.

Но Китай «смотрит ещё дальше».

Китайские бомбардировщики патрулируют спорные острова Сенкаку в Восточно-Китайском море. ВВС Китая не оставляют без внимания и окрестности Тайваня, независимость которого поддерживает Трамп.

«Очевидное безразличие Белого дома» вызывает беспокойство у региональных союзников США, пишет News.com.au.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.