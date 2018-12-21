Die Zeit предрекает Трампу непростой год

2019-й год может выдаться тяжёлым для Дональда Трампа: грядут результаты расследований, фигурантами которых являются его доверенные лица и даже он сам, утерян контроль над палатой представителей. Кроме того, эксперты прогнозируют конец экономического роста и начало рецессии. Впрочем, демократам тоже есть отчего беспокоиться: они рискуют сильно ослабить свои позиции, в случае если результаты расследований окажутся не в их пользу.

Вместе с 2018 годом заканчивается первая половина президентского срока Дональда Трампа, пишет Die Zeit. Сейчас для него самое время оглянуться назад и подумать о том «как жить дальше», потому что грядущий год может оказаться для него неприятным.

Демократы сумели отобрать у республиканцев большинство в палате представителей, многие из доверенных лиц Трампа либо уже обвинены в рамках расследования «российского вмешательства» либо им предстоит отвечать по этому делу. Более того, спецпрокурор Роберт Мюллер уже почти завершил свою работу; издание также пишет, что могут быть инициированы и дополнительные расследования, например, касательно связей Трампа с Саудовской Аравией.

Кроме того, как информирует Die Zeit, особенно опасным в следующем году для Трампа может стать экономический спад. Пока экономика страны продолжает расти (в третьем квартале 2018 года на 3,5%), и электорат президента доволен этим. Однако, эксперты предрекают скорый конец роста, а к 2020 году даже начало рецессии. При этом, основным фактором риска является агрессивная торговая политика Трампа в отношении Китая и ЕС, конца которой пока не предвидится.

Таким же образом рискует снизиться позитивное влияние от прошлогоднего снижения налогов. Как сообщает издание, большинство американских предприятий использовали высвободившиеся средства не на инвестиции, а на выкуп акций, что не способствует росту в долгосрочной перспективе. К тому же, ФРС США в следующем году собирается повысить ключевую ставку.

В целом, от трамповских налоговых послаблений выиграли, в основном, богатые. Уровень зарплат не вырос. Миллионы людей в плохо оплачиваемом секторе услуг (многие из которых голосовали за Трампа) также не выиграли от экономических мер президента: положение могло бы исправить повышение минимального размера оплаты труда, однако Трамп этого не сделал.

Возвращаясь к теме завершающихся в следующем году расследований, Die Zeit пишет, что Трамп сам может предстать перед обвинениями — например, в рамках дела в отношении его бывшего адвоката Майкла Коэна, приговорённого к трём годам заключения за махинации в ходе предвыборной кампании 2016 года. Следствие подозревает, что всё было сделано с одобрения Трампа (сам же он всё отрицает). Впрочем, как отмечает издание, возможное наказание может грозить Трампу только после его президентства; пока же доклад Мюллера, в случае предоставления его конгрессу, может запустить процесс импичмента, однако его вероятность крайне мала, учитывая солидный перевес республиканцев в сенате. В данном случае большую опасность для Трампа представляет дискредитация в глазах избирателей.

Однако, отмечает Die Zeit, 2019-й год несёт определённые риски и для демократов. Вместо того, чтобы с критической стороны взглянуть на свою политику после поражения Хиллари Клинтон, они списали свою неудачу на несправедливую избирательную систему и вмешательство России. В случае, если расследование Мюллера установит, что «российское вмешательство» не оказало серьёзного воздействия на предвыборную гонку и Трамп не совершал никаких противоправных действий, то это усилит позиции президента и ослабит демократов, которым заново придётся объяснять своё поражение.