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Forbes: 2019-й будет для Трампа сложным, но рост экономики спасёт его от импичмента

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Снижение экономических показателей США, высокий уровень которых до сих пор обеспечивал поддержку американцев президенту США, может привести к объявлению импичмента Дональду Трампу в 2019 году. Тем не менее, отмечается, что существуют все основания полагать, что в ближайшее время экономику США не ждёт рецессия.
Forbes: 2019-й будет для Трампа сложным, но рост экономики спасёт его от импичмента
Reuters

В 2019 году президент США Дональд Трамп может повторить судьбу бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который неоднократно становился фигурантом судебных расследований, пишет журналист Forbes Кеннет Рапоза. Он полагает, что с большой долей вероятности следующий год может стать последним годом пребывания Трампа у власти.

Даже если расследование связей предвыборной кампании Трампа с Россией спецпрокурора Роберта Мюллера окажется безрезультатным, он не прекратит его. Рапоза полагает, что угрозы предъявления обвинений Трампу будут звучать на протяжении всего следующего года. Весьма вероятно, что палата представителей призовёт к объявлению импичмента действующему президенту. Однако сенат, учитывая сравнительно высокий рейтинг поддержки Трампа американцами, не поддержит решение.

При этом до сих пор поддержку Трампу обеспечивала политика налогово-бюджетного стимулирования на фоне роста американской экономики. Именно экономическую сферу Рапоза считает «единственным спасением» Трампа от повторения судьбы Берлускони. Однако автор статьи ожидает, что уже в следующем году энтузиазм от таких шагов президента, как снижение корпоративных налогов, угаснет, тогда как расходы, непредусмотренные законом, останутся.

Этот год был трудным с политической точки зрения для Трампа. Тем не менее, деятельность действующего президента США одобряют около 40% американцев, что не сильно отличается от уровня поддержки бывшего президента Барака Обамы.

Слабая экономика в совокупности с постоянным появлением негативных новостей может привести к значительному снижению числа американцев, довольных деятельностью Трампа. В таком случае у конгресса США появятся все основания для объявления ему импичмента.

Тем не менее, в настоящий момент Рапоза видит все признаки того, что в ближайшее время экономика США будет и дальше расти. В своей статье для Forbes он отмечает, что на руку действующему президенту играют сильный рынок труда, высокий уровень занятости, а также низкие процентные ставки.

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источник
Forbes США Северная Америка
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Дональд Трамп президент Сильвио Берлускони США экономика
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