Contra Magazin Оригинал

CM: страх России оправдан — вслед за японцами на Курилах можно ждать солдат США

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Российское руководство сильно обеспокоено тем, что в случае передачи Курил Япония позволит Соединённым Штатам «закрепиться на восточных задворках» России, пишет Contra Magazin. Ведь несмотря на заверения Токио в обратном, Вашингтон может попросту воспользоваться «своим правом» и разместить военные базы на островах в соответствии с Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией — «ключевым элементом японской дипломатии», предупреждает журналист.
CM: страх России оправдан — вслед за японцами на Курилах можно ждать солдат США
Reuters

В ответ на проведение Японией «новой политики милитаризации» Россия приступила к укреплению обороны на Курильских островах, пишет Contra Magazin. Речь идёт о строительстве жилья для военных и ангаров для бронетехники на Южных Курилах, уточняет автор статьи Марко Майер.

«Одна из причин заключается в непрекращающихся притязаниях Токио на скалистые острова к северу от Хоккайдо, другая — в поддержке, которую Соединённые Штаты оказывают Японии», — отмечает журналист издания.

В свою очередь, продолжает Майер, Токио потребовал от Москвы положить конец якобы «растущей милитаризации спорных островов и вернуть их». При этом японский премьер-министр Синдзо Абэ пообещал президенту России Владимиру Путину, что не позволит США разместить на Курилах свои войска.

Москва, однако, — «ворона пуганая» и знает цену подобным обещаниям: особенно после того, как Североатлантический альянс заверил, что западный военный блок не будет расширяться на Восток, подчёркивает журналист Contra Magazin.

Представители российского правительства «глубоко обеспокоены» тем, что Токио может разрешить Соединённым Штатам «закрепиться на восточных задворках» России.

«Страх этот оправдан: прежде всего из-за того, что недавно Япония приобрела и испытала американские ракеты Aegis Ashore. Российское руководство опасается, что эти системы разместят на островах, если их передадут Японии», — пишет Майер.

Главным вопросом, однако, остаётся то, как поведёт себя Токио в этом случае и не воспользуется ли Вашингтон «своим правом» разместить военные базы на Курильских островах в соответствии с Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией — «ключевым элементом японской дипломатии», отмечает журналист Contra Magazin.

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Contra Magazin Сейшелы Африка
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