El Mundo: борьба Трампа со СМИ обретает немыслимые для демократии обороты

«Ещё ни в одной демократической стране между политической властью и средствами массовой информации не было столь ожесточённой борьбы, наподобие той, что приобретает сейчас невиданные доселе масштабы в США, то есть в самой колыбели свободы прессы», — пишет El Mundo.

Издание признаёт, что эта вражда началась с того момента, как Дональд Трамп, личность крайне неоднозначная, занял президентский пост. Однако сейчас стартовала другая фаза, которая обещает затмить всё, что было раньше. И даже борьба 40-летней давности между тогдашним президентом США Ричардом Никсоном и прессой, спровоцированная Уотергейтским скандалом, покажется детской игрой, уверено издание.

От событий последних выходных перехватывает дыхание, говорится в статье. Вначале газета The New York Times сообщила о том, что в начале 2017 года ФБР запустило расследование, чтобы выяснить, не являлся ли Трамп агентом России. Затем издание The Washington Post поведало о том, что американский лидер делал всё возможное, в том числе забирал рабочие заметки у своего переводчика, чтобы скрыть от всех, даже от высокопоставленных членов своей администрации, точное содержание разговоров, состоявшихся во время личных встреч с российским президентом Владимиром Путиным.

«Интервьюер из одного дружественного СМИ — отнюдь не из тех, которые Трамп ежедневно клеймит фейковыми, — спросил президента, является ли он российским агентом, и тот отказался давать прямой ответ на этот вопрос», — пишет El Mundo.

По мнению издания, сейчас в США начинается «идеальный шторм». Демократическая партия уже контролирует одну из палат конгресса и, следовательно, будет продвигать парламентские расследования в отношении Трампа. Демократы, возможно, даже попытаются запустить процедуру импичмента. Однако, чтобы преуспеть на этом поприще, им потребуется заручиться поддержкой части конгрессменов-республиканцев. На данный момент маловероятно, что однопартийцы Трампа встанут на сторону демократов, но тут не следует забывать о деле Никсона. Тогда процедуру импичмента не довели до конца, поскольку американский лидер сыграл на опережение и подал в отставку.

В британской газете The Times была опубликована аналитическая статья, в которой говорилось о том, что нынешние проблемы с постройкой стены на американо-мексиканской границе или частичным закрытием правительства, длящемся уже три недели, покажутся мелкими кризисами в сравнении с тем, что грядёт.

«Трамп столкнулся с перспективой тотальной войны за выживание», — приводит El Mundo отрывок из статьи.

Очевидно, что пресса и дальше будет играть существенную роль на нынешнем поле битвы, однако участие сугубо политических сил уже сейчас серьёзно возросло.

«В конце концов, на кону теперь не только судьба Трампа, но и судьба более чем 250-летней североамериканской традиции свобод», — подытоживает El Mundo.