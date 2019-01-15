NYT: желание Трампа выйти из НАТО тревожит Вашингтон и радует Москву

Высокопоставленные представители администрации рассказали The New York Times, что глава Белого дома постоянно поднимает вопрос о выходе США из Североатлантического альянса. Американские чиновники и эксперты по национальной безопасности опасаются, что воплощение этой идеи подорвёт влияние Вашингтона в Европе и усилит позицию России, утверждает издание.

«Едва ли Владимир Путин желает чего-то так же сильно, как ослабления НАТО. Того самого объединения США, Европы и Канады, которое сдерживало агрессию Советского Союза и России на протяжении 70 лет», — пишет The New York Times.

Между тем, по сообщению высокопоставленных представителей администрации, в 2018 году американский президент несколько раз приватно заявлял, что хочет выйти из НАТО. Бывшие и действующие чиновники опасаются, что Трамп может попытаться реализовать эту идею, если союзники не доведут военные траты до должного уровня.

По информации источников издания, незадолго до летнего саммита НАТО Трамп признался своему окружению, что он не видит смысла в существовании альянса. В его представлении организация лишь «выкачивает деньги» из Соединённых Штатов.

В то время команда Трампа по национальной безопасности, в том числе глава Пентагона Джим Мэттис и советник президента Джон Болтон поспешили сохранить прежний курс американской стратегии. Они постарались, чтобы президент не упоминал выход из НАТО, который мог бы серьёзно ослабить влияние Вашингтона в Европе и «придать смелости» России на десятки лет вперёд.

Неоднократно повторяемые заявление главы Белого дома об уходе из альянса начинают вызывать новые опасения среди экспертов по национальной безопасности. Особенно на фоне попыток Трампа «скрыть информацию о его встречах с Путиным даже от собственных помощников и расследования ФБР о связях его администрации с Россией».

Экс-главком силами НАТО Джеймс Стравридис считает, что выход из альянса станет «геополитической ошибкой эпического масштаба». «Даже обсуждение этой идеи, не говоря уже о её воплощении, станет для Путина подарком века», — рассуждает отставной военный.

Представители национальной безопасности США полагают, что Россия сосредоточилась на подрыве солидарности между США и Европой после «аннексии» Крыма. Основная цель — разрушить НАТО, «которую Москва считает угрозой».

По мнению американских чиновников, ослабление альянса позволит России стать противовесом Европе и США. В результате Путин получит «большую свободу действий и возможность действовать так, как ему заблагорассудится».

Выход Америки из североатлантического военного блока завершит всё то, чего пытается добиться Путин. Фактически самая трудная и самая важная работа будет проделана за него, отмечают собеседники The New York Times.

В апреле НАТО планировало провести съезд лидеров в Вашингтоне, чтобы отпраздновать своё 70-летие. Но статус мероприятия был понижен до встречи министров иностранных дел, и дипломаты опасаются, что во время этого саммита Трамп вновь «обрушится с критикой» на альянс.

По-видимому, скептическое отношение президента к НАТО является одним из основных убеждений Трампа, как и его желание «экспроприировать» иракскую нефть. Несмотря на неоднократные попытки чиновников объяснить, что США не могут просто взять нефть Ирака, президент поднимает этот вопрос каждые несколько месяцев. Точно также, когда чиновники полагают, что им удалось убедить главу Белого дома в важности НАТО, он вновь начинает говорить об уходе из альянса, утверждает издание.

В любом случае конгресс, весьма вероятно, отреагирует на любой шаг Трампа в отношении НАТО. Ведь американская политика, касающаяся России — это та область, в которой законодатели последовательно противостоят главе государства. В частности они продвигали новые санкции против Москвы и критиковали встречу президента с Путиным в Финляндии.

«Вызывает тревогу то, что президент продолжает ошибочно настаивать на том, что НАТО не вносит свой вклад в общую защиту Соединённых Штатов или международного сообщества», — заявляет сенатор-демократ Джин Шахин, которая поддерживает законопроект, запрещающий Трампу выходить из военного альянса. «Сенату виднее, и он готов защищать НАТО», — добавляет она.

Но даже если конгресс заблокирует выход США из НАТО, тяжёлый урон альянсу могут нанести сами заявления Трампа. Союзники, «чувствующие угрозу со стороны России», уже серьёзно сомневаются, что американский президент прикажет армии прийти им на помощь, обращает внимание The New York Times.