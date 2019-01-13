SRF: Македония открыла себе дорогу в «семью НАТО и ЕС»

Парламент Македонии проголосовал за переименование страны в «Республику Северная Македония», сообщает SRF. Теперь государство сможет продолжить процесс евроатлантической интеграции. Премьер-министр Македонии назвал это решение «историческим» и подчеркнул, что его страна «принадлежит к семье НАТО и Европы».

Уже долгих 27 лет на Южных Балканах ведутся споры о названии Македонии. А конкретнее о том, кому оно принадлежит. Споры зашли так далеко, что в Греции в ходе любых продолжительных обсуждений его участники начинают обвинять друг друга в попытках решить македонскую проблему. Но теперь ситуация может измениться, ведь Македония, которая называется также как и регион на севере Греции, превратится в «Республику Северная Македония». Соответствующую поправку к конституции одобрил вчера парламент в Скопье.



81 из 120 депутатов проголосовали за поправку. Необходимое большинство в две трети было достигнуто. Македония добилась того, чего хотела: открыла себе дорогу в ЕС и НАТО.



ЗОРА ЗАЕВ, премьер-министр Македонии: Мы пишем историю. Мы открыли новую главу для будущего нашей страны и создали новую перспективу для Северной Македонии. Для нашей страны, которая принадлежит к семье НАТО и Европы.



Это важный шаг для Македонии. Страна сможет продолжить евроатлантическую интеграцию. Греция десятилетиями этому мешала, а точнее до июня этого года, пока премьер-министры обеих стран Заев и Ципрас не договорились о компромиссе.



Этот компромисс вызвал возмущение в обеих странах. В Македонии во время парламентского голосования проходили протесты. В Греции, особенно на севере страны и знать ничего не хотят о переименовании. Там опасаются территориальных притязаний и размытия собственной идентичности.



Следующий шаг за греческим парламентом. Голосование пройдёт в январе. Ципрасу нужно простое большинство, но в одиночку он не сможет его набрать. Его партнёр по коалиции Панос Камменос выступает против сделки с Македонией и косвенно пригрозил отставкой. Если Ципрас не сможет договориться со своим партнёром в правительстве, политический престиж, заработанный им благодаря решению македонской проблемы, может быстро превратиться в правительственный кризис.



Дата выхода в эфир 12 января 2019 года.