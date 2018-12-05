ЛБ: Украина призвала Македонию ввести санкции против России

Украина призвала Македонию ввести санкции против России. Как пишет «Левый берег», вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на встрече с премьер-министром Македонии Зораном Заевым заявила, что Москва не демонстрирует прогресса в выполнении резолюций ПАСЕ и освобождении украинских политических заключённых.

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала Македонию ввести санкции против России. Как пишет «Левый берег», об этом она заявила во время встречи с премьер-министром Македонии Зораном Заевым в ходе рабочего визита в Хорватию.

«Россия не демонстрирует прогресса в выполнении резолюций ПАСЕ относительно российской военной агрессии против Украины. Недавние провокационные действия России в Азовском море, фальшивые выборы в Донбассе 11 ноября, никакого прогресса в освобождении украинских политических заключённых — этот список можно продолжать», — отметила вице-премьер-министр.

Она призвала Македонию, как дружественную страну и кандидата на членство в ЕС, внедрить санкции против России и присоединиться к европейской политике в этом направлении.

Как отмечает издание, во время встречи должностные лица также обсудили общие вызовы и стратегические цели в противодействии вмешательству России и наработки на пути к вступлению в ЕС и НАТО. В свою очередь Заев отметил, что членство Македонии в НАТО означает внутренний мир и стабильность в стране. Он выразил надежду, что и Украина в будущем будет членом Альянса.