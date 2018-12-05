Левый берег Оригинал

ЛБ: Украина призвала Македонию ввести санкции против России

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Украина призвала Македонию ввести санкции против России. Как пишет «Левый берег», вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на встрече с премьер-министром Македонии Зораном Заевым заявила, что Москва не демонстрирует прогресса в выполнении резолюций ПАСЕ и освобождении украинских политических заключённых.
ЛБ: Украина призвала Македонию ввести санкции против России
kmu.gov.ua

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала Македонию ввести санкции против России. Как пишет «Левый берег», об этом она заявила во время встречи с премьер-министром Македонии Зораном Заевым в ходе рабочего визита в Хорватию.

«Россия не демонстрирует прогресса в выполнении резолюций ПАСЕ относительно российской военной агрессии против Украины. Недавние провокационные действия России в Азовском море, фальшивые выборы в Донбассе 11 ноября, никакого прогресса в освобождении украинских политических заключённых — этот список можно продолжать», — отметила вице-премьер-министр.
 
Она призвала Македонию, как дружественную страну и кандидата на членство в ЕС, внедрить санкции против России и присоединиться к европейской политике в этом направлении. 
 
Как отмечает издание, во время встречи должностные лица также обсудили общие вызовы и стратегические цели в противодействии вмешательству России и наработки на пути к вступлению в ЕС и НАТО. В свою очередь Заев отметил, что членство Македонии в НАТО означает внутренний мир и стабильность в стране. Он выразил надежду, что и Украина в будущем будет членом Альянса. 
 
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