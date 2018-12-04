Les Echos: ЕС должен проявить сдержанность и не дать втянуть себя в крестовый поход Украины

Россия стала необходимым игроком во многих конфликтах, которые напрямую затрагивают интересы Европы, пишет в своей статье для Les Echos политолог Сезар Лесаж. По его словам, Брюссель должен проявить хладнокровие и выдержку, не вводить против России дополнительных санкций, которые всё равно не принесут ожидаемых результатов, а лучше занять позицию миротворца и посредника между Россией и Украиной.

Инцидент в Керченском проливе, где Россия задержала три украинских корабля, нарушивших её границы, возродил конфликт, который считался уже потухшим, пишет в своей статье для Les Echos политолог Сезар Лесаж. Вскоре после случившегося Евросоюз выразил свою полную поддержку Киеву и огорчение в связи с действиями России. Больше того, как отмечает автор статьи, есть возможность, что на ближайшем собрании Брюссель примет против Москвы новые санкции.

«По всей видимости, серьёзность ситуации не позволяет Европейскому союзу оставаться в стороне, но он всё же должен продемонстрировать сдержанность и хладнокровие», — предупреждает автор статьи, ведь речь идёт не только об Украине, но и о важнейших отношениях с Москвой.

«Санкции — это не тот инструмент, который можно с лёгкостью использовать, чтобы показать общественности, «что мы что-то делаем», ведь есть риск на самом деле лишь скатиться к печальной демонстрации бессилия, которое мы отчаянно пытаемся замаскировать инструментами, чьё действие мы не можем контролировать», — пишет Сезар Лесанж.

Прежде всего он предлагает взглянуть в глаза фактам: украинские корабли не спросили у России разрешения пересечь воды, которые теперь де факто являются российскими. Тем более Россия сейчас обеспокоена безопасностью моста, связывающего Крым и материк, ведь на Украине звучат призывы совершить в его отношении диверсию.

Кроме того, он обращает внимание на реакцию Киева, который ввёл военное положение в регионах, пограничных с Россией — впервые после Второй мировой войны. При этом большинство партий на Украине критикуют этот политический шаг, пишет автор статьи, ведь это может сказаться на свободе прессы, свободе передвижения и свободе собраний. Поэтому есть предположение, что тем самым президент Пётр Порошенко, у которого очень плохой рейтинг, пытается извлечь выгоду из ситуации перед грядущими в марте выборами.

«С 2014 года Киев намеренно пытается взять Брюссель в заложники и втянуть европейцев в ультранационалистический крестовый поход, который всё больше и больше выходит из-под контроля», — отмечает политолог. Тем больший парадокс он видит в ситуации, ведь именно сейчас тот же национализм угрожает Европейскому союзу изнутри.

Поэтому Сезар Лесаж удивляется, что Киев пытаются мерить мерками европейских законов и ценностей и при этом, по крайней мере, молчаливо побуждают его к нарушению принципов правового государства. Преодолеть этот парадокс можно, если Евросоюз будет придерживаться реализма, то есть будет вести отношения со всеми партнёрами и прежде всего со своим главным соседом — Россией.

Как отмечает автор статьи, Москва всё больше и больше становится необходимым игроком в разрешении кризисов не только на бывшем советском пространстве. В качестве примера проблем, которые напрямую затрагивают европейские интересы, он приводит односторонний отказ США от соглашения по иранскому атому, урегулирование Сирии и растущее присутствие России в Ливии, через которую проходят миграционные потоки в Европу.

В мае на форуме в Санкт-Петербурге Эммануэль Макрон осознал жизненно важную необходимость работать рука об руку с Россией. И в этом свете вряд ли ввод новых антироссийских санкций отвечает европейским интересам. И прежде всего причина в том, что нет никакой уверенности, что с их помощью можно будет сдержать Москву, которая считает Крым важной составляющей своей идентичности и суверенитета, и сдавать свои позиции она не готова. К тому же, как отмечают политологи, крупные державы менее чувствительны к санкциям и могут легко их обойти, но при этом принять болезненные ответные меры. Наконец, санкции не только не вызывают злость народа по отношению к своему лидеру, но, наоборот, объединяют людей.

Поэтому Европейскому союзу нужно не выбирать одну из сторон, не выбирать между территориальной целостностью Украины и правом народа на самоопределение, а лучше стать посредником и миротворцем, предлагает автор статьи в Les Echos.