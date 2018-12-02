Немецкий политик: сближение с Россией поможет её изменить

Изменений России нужно добиваться не требованиями, а сближением с Москвой, заявил в интервью Märkische Oderzeitung председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек. Немецкий политик призывает заново построить архитектуру безопасности в Европе и сделать это с Россией, а также отвлечься от Кремля и обратить внимание на экспансию Китая.

После инцидента в Керченском проливе на Украине сложилась опасная ситуация, заявил в интервью Märkische Oderzeitung председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек. При этом он считает, что ситуацию нельзя анализировать в отрыве от предстоящих президентских выборов в стране, а также лозунга нынешнего главы государства Петра Порошенко: «Армия! Язык! Вера!»



Платцек убеждён, что раскол русской-православной церкви на Украине обладает взрывным потенциалом. А введение военного положения — это уже признак того, что Порошенко приступил к реализации своего предвыборного плана. Также Платцек задался вопросом, у кого мог быть мотив для провокации в Керченском проливе: «Стоит рассуждать здраво: для Путина всё закончилось не очень хорошо. В прошедшие недели все приготовления российской стороны были ориентированны на запланированную на сегодня встречу с Трампом. А в своём Twitter Порошенко открыто порадовался тому, что она сорвалась».



Председатель Германо-российского форума настаивает на том, чтобы в сложившихся обстоятельствах немецкие власти призвали обе стороны конфликта к сдержанности и снижению уровня напряжённости: «Я надеюсь, что в следующие 3-4 месяца до выборов президента на Украине не случится ещё более масштабных конфликтов. Чтобы потом мы, возможно, смогли сделать шаг назад и начать перезагрузку. Ведь на этой неделе Европейская комиссия не случайно не приняла никаких новых санкций против России: обстоятельства, при которых произошёл инцидент в Керчи, ещё не прояснены».



Платцек надеется, что европейцы найдут в себе силы разобраться с новыми реалиями этого мира и подготовят новую Конференцию по безопасности и сотрудничеству. Дело в том, что подписанная в 1991 году Парижская хартия напоминает «книгу со сказками», отметил политик. Нужно заново построить архитектуру безопасности в Европе и сделать это с Россией, подчеркнул он. И необходимость этого связана в том числе и с неопределённой ситуацией в США. «Также я постоянно задаюсь вопросом, почему мы так интенсивно занимаемся Россией, в то время как Китай проводит на территории Европы и Азии политику экспансии под красивым названием «Шёлковый путь», — заявил Платцек.



В последнее время канцлер Германии Ангела Меркель не раз говорила, что без России решить большие проблемы в Европе и мире невозможно, напомнил он. Макрон сформулировал эту мысль схожим образом. «До сих пор мы только требовали от России: сначала вы должны измениться, тогда мы пойдём на сближение». Но изменения происходят по мере сближения, подчеркнул Платцек.



«Уже давно речь идёт не о том, будут ли русские формировать своё общество так, как мы считаем правильным. Речь идёт не о партнёрстве и дружбе или схожих вещах. Речь вновь идёт о мирном сосуществовании, о вопросе, сможем ли мы мирно жить рядом друг с другом на этом континенте. К сожалению, мы откатились до этого уровня. Мы просто-напросто переживаем конец, как некоторые говорят, эпохи либерализма», — заключил Платцек.