СТРАНА.ua: стремление вступить в НАТО и ЕС станет основным законом Украины

Желание Украины вступить в НАТО и ЕС будет законодательно закреплено в конституции страны. Как пишет «Страна.ua», Пётр Порошенко пообещал внести соответствующие изменения в основной документ страны до президентских выборов, которые пройдут 31 марта.
Курс Украины на полноправное членство страны в Европейском союзе и НАТО будет закреплён в украинской конституции до 31 марта. Как пишет «Страна.ua», уверенность в этом выразил президент Украины Пётр Порошенко в четверг во время рабочей поездки в Ровенскую область, где он начал так называемый «Томос-тур».
«Я верю в то, что изменения в конституцию о закреплении необратимости курса в Европейский союз и НАТО будут внесены до выборов», — подчеркнул президент.
Он также отметил, что «обязанность власти — реализовать эти изменения».
«Такая задача по реализации того курса стоит перед президентом, парламентом и правительством», - добавил Порошенко.
Как напоминает издание, Верховная рада на минувшей сессии внесла соответствующие изменения в конституцию, приняв законопроект в первом чтении. Для того, чтобы решение вступило в силу, необходимо, чтобы на следующей сессии за него проголосовало не менее 300 депутатов.
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