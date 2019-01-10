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Обозреватель: на Украину не пустили более 2 тысяч россиян

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что во время военного положения на Украине и после его окончания пограничники отказали во въезде в страну более 2 тысячам россиян. Как пишет «Обозреватель», Слободян также отметил, что украинские пограничники продолжают «осуществлять усиленные меры» относительно въезда на территорию Украины иностранцев.
Обозреватель: на Украину не пустили более 2 тысяч россиян
Reuters

За время военного положения на Украине и после него пограничники отказали во въезде более 2 тысячам россиян, на украинской границе поток граждан России заметно уменьшился. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. 

По его словам, пограничники продолжают «осуществлять усиленные меры» относительно въезда на территорию Украины иностранцев, в первую очередь граждан России.
 
«В течение периода военного положения мы не пустили на территорию Украины более 1650 граждан России. После снятия военного положения, на сегодняшний день такое количество россиян – около 800», – сообщил он. 
 
«Меры продолжаются, и мы наблюдаем уменьшение уровня граждан России, которые едут на Украину. Преимущественно, это этнические украинцы или аполитичные люди, которые едут с культурной целью или с целью участия в спортивных мероприятиях», – добавил Слободян.
 
Также представитель Госпогранслужбы напомнил, что ведомство осуществляет сбор отпечатков пальцев на границе с начала 2018 года. За это время более 650 тысяч иностранцев предоставили свои биометрические данные, и почти полмиллиона из этого числа – граждане России.
 
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