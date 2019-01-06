International Policy Digest: сенаторы США назвали Украину «неуправляемой проблемой»

В США сенаторы-республиканцы провели встречу с представителями нескольких украинских общественных организаций, на которой обсудили и раскритиковали политику Украины, передаёт International Policy Digest. При этом американские политики призвали страну сосредоточиться на развитии своей экономики и прекращении войны в Донбассе.

В США прошла встреча группы сенаторов от Республиканской партии с представителями нескольких украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики выступили с критикой в адрес действующего правительства Украины, сообщает International Policy Digest.



Так, сенаторы отметили, что страна становится «неуправляемой проблемой» для США и Евросоюза. Вызвано это тем, что коррупция и неэффективное расходование средств на войну в Донбассе сводят на нет все те усилия, которые международные финансовые институты принимают для стабилизации украинской экономики, вливая в неё миллиарды долларов США. И вместо ожидаемого роста ВВП, в последние годы на Украине наблюдается его неуклонный спад, что заставляет образованных украинцев бежать из страны в поисках лучшей жизни.



Вместе с тем из-за Украины западные страны рискуют оказаться быть втянутыми в вооружённый конфликт с Россией, к которому, как отмечается, может привести растущая вражда между соседними государствами. В связи с этим администрация Трампа и государственный департамент США понимают, что необходим поиск новых способов предотвращения «погружения Украины в хаос». Так, первым шагом должно стать примирение сторон украинского конфликта.



Кроме того, сенаторы раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за преследование своих оппонентов при помощи правоохранительных органов. Также они отметили, что суды, контролируемые украинскими политиками и олигархами, нельзя назвать независимыми. Так, там регулярно выносят вердикты для устранения политических противников, а не ради торжества правосудия или на пользу украинцам, подчёркивает интернет-журнал.



В частности, во время процесса по делу Виктора Януковича, который многие окрестили «пародией на суд», обвинение не представило каких-либо существенных доказательств вины бывшего президента Украины в государственной измене. Кроме того, в ходе разбирательства было зафиксировано множество нарушений и «вопиющее» пренебрежение законом. Во время встречи, американские политики отметили, что запросят материалы по делу Януковича в Оболонском районном суде Киева, для того чтобы изучить их на предмет нарушений.



При этом особое беспокойство администрации Трампа вызывает рост числа политически мотивированных преследований в свете предстоящих президентских выборов на Украине, которая стремится стать полноправным членом ЕС.



International Policy Digest отмечает, что Украине вместо «политических вендетт» следует сосредоточиться на установлении мира в стране, прекращения войны в Донбассе, выходе из экономического кризиса и восстановлении экономики.



«Сегодня Украина — союзник как США, так и ЕС, но также и несостоявшееся государство, находящееся в состоянии войны с Россией и с самим собой», — пишет интернет-издание.



Для решения сразу нескольких из этих проблем украинское правительство могло бы привлечь Януковича, уверяет International Policy Digest. Так, он мог бы помочь в установлении мира в стратегически важном с экономической точки зрения Донбассе, для того чтобы «вернуть регион домой». В ходе встречи представители украинской стороны подчеркнули, что «опыт Виктора Януковича и то влияние, которое он всё ещё имеет среди жителей Донбасса и Луганска, могут сыграть положительную роль в прекращении там войны».