Kleine Zeitung: стамбульский патриарх росчерком пера даровал Украине «свою» церковь

Вселенский патриарх Варфоломей Константинопольский подписал указ о предоставлении новой «Православной церкви Украины» полной независимости, сообщает Kleine Zeitung. Она отделилась от Украинской православной церкви, подчинённой московскому патриархату. Президент страны Пётр Порошенко назвал этот день историческим и великим, поблагодарив Бога.

Несмотря на протесты Москвы «Православная церковь Украины» формально стала независимой, сообщает Kleine Zeitung. Вселенский патриарх Варфоломей Константинопольский подписал соответствующий указ. На церемонии в Стамбуле присутствовал президент Украины Пётр Порошенко, а также экс-глава государства Виктор Ющенко. У себя в Twitter Порошенко назвал произошедшее «историческим событием и великим днём», а также поблагодарил Бога.

В это воскресенье указ о полной автокефалии передадут главе «новой церкви» Епифанию. Однако патриарх Московский и всея Руси Кирилл утверждает, что у Варфоломея не было права принимать такое решение, ведь последние столетия украинская церковь подчинялась Москве. Киев считается колыбелью русского православия. В 988 году там началась христианизация славян.

Планы по разделению церквей были частью предвыборной кампании Порошенко, поясняет издание. Согласно данным опросов, украинцы считают создание «независимой» украинской церкви важнейшим событием для страны в 2018 году. Из-за «аннексии» Крыма и боёв на востоке Украины призывы к созданию такой структуры становились всё громче. 70% украинцев — православные, подчёркивает издание.

В будущем в стране будет две православные церкви: новая «Православная церковь Украины» и Украинская православная церковь. Пока что нельзя предугадать, какие у этого раскола могут быть церковные и политические последствия.