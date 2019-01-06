Kleine Zeitung: стамбульский патриарх росчерком пера даровал Украине «свою» церковь

Вселенский патриарх Варфоломей Константинопольский подписал указ о предоставлении новой «Православной церкви Украины» полной независимости, сообщает Kleine Zeitung. Она отделилась от Украинской православной церкви, подчинённой московскому патриархату. Президент страны Пётр Порошенко назвал этот день историческим и великим, поблагодарив Бога.
Несмотря на протесты Москвы «Православная церковь Украины» формально стала независимой, сообщает Kleine Zeitung. Вселенский патриарх Варфоломей Константинопольский подписал соответствующий указ. На церемонии в Стамбуле присутствовал президент Украины Пётр Порошенко, а также экс-глава государства Виктор Ющенко. У себя в Twitter Порошенко назвал произошедшее «историческим событием и великим днём», а также поблагодарил Бога.
В это воскресенье указ о полной автокефалии передадут главе «новой церкви» Епифанию. Однако патриарх Московский и всея Руси Кирилл утверждает, что у Варфоломея не было права принимать такое решение, ведь последние столетия украинская церковь подчинялась Москве. Киев считается колыбелью русского православия. В 988 году там началась христианизация славян.
Планы по разделению церквей были частью предвыборной кампании Порошенко, поясняет издание. Согласно данным опросов, украинцы считают создание «независимой» украинской церкви важнейшим событием для страны в 2018 году. Из-за «аннексии» Крыма и боёв на востоке Украины призывы к созданию такой структуры становились всё громче. 70% украинцев — православные, подчёркивает издание.
В будущем в стране будет две православные церкви: новая «Православная церковь Украины» и Украинская православная церковь. Пока что нельзя предугадать, какие у этого раскола могут быть церковные и политические последствия.
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков прокомментировал в беседе с RT предложение главы Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерия Рязанского о том, что работодателям могут предоставить право самостоятельно принимать решение о длительности новогодних каникул.
На территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи пресечена деятельность управляемой с территории Сирии законспирированной ячейки, собиравшей деньги для «Исламского государства»*. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков прокомментировал RT заявление министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера о том, что у правительства страны нет правовых оснований для вмешательства в реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера о том, что у правительства страны нет правовых оснований для вмешательства в реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Четверо сирийских военнослужащих погибли в ночь на 21 января в результате авиаударов Израиля. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России. По данным центра, ещё шестеро военных получили ранения.
Работодателям могут предоставить право самостоятельно принимать решение о длительности новогодних каникул. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.
Бывший лидер одной из неканонических церковных структур Украины Филарет в интервью ТСН рассказал, как Украина может забрать Почаевскую лавру и Киево-Печерскую лавру у канонической Украинской православной церкви.
Руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина сообщила, что в Камчатском крае началось извержение вулкана Безымянный.
Руководитель гоночной команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин прокомментировал выступление российских спортсменов на ралли-марафоне «Дакар-2019», где Эдуард Николаев отпраздновал победу в зачёте грузовиков, а экипаж Дмитрия Сотникова показал второй результат.