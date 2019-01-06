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Kleine Zeitung: стамбульский патриарх росчерком пера даровал Украине «свою» церковь

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Вселенский патриарх Варфоломей Константинопольский подписал указ о предоставлении новой «Православной церкви Украины» полной независимости, сообщает Kleine Zeitung. Она отделилась от Украинской православной церкви, подчинённой московскому патриархату. Президент страны Пётр Порошенко назвал этот день историческим и великим, поблагодарив Бога.
Kleine Zeitung: стамбульский патриарх росчерком пера даровал Украине «свою» церковь
Reuters

Несмотря на протесты Москвы «Православная церковь Украины» формально стала независимой, сообщает Kleine Zeitung. Вселенский патриарх Варфоломей Константинопольский подписал соответствующий указ. На церемонии в Стамбуле присутствовал президент Украины Пётр Порошенко, а также экс-глава государства Виктор Ющенко. У себя в Twitter Порошенко назвал произошедшее «историческим событием и великим днём», а также поблагодарил Бога.

В это воскресенье указ о полной автокефалии передадут главе «новой церкви» Епифанию. Однако патриарх Московский и всея Руси Кирилл утверждает, что у Варфоломея не было права принимать такое решение, ведь последние столетия украинская церковь подчинялась Москве. Киев считается колыбелью русского православия. В 988 году там началась христианизация славян.
 
Планы по разделению церквей были частью предвыборной кампании Порошенко, поясняет издание. Согласно данным опросов, украинцы считают создание «независимой» украинской церкви важнейшим событием для страны в 2018 году. Из-за «аннексии» Крыма и боёв на востоке Украины призывы к созданию такой структуры становились всё громче. 70% украинцев — православные, подчёркивает издание.
 
В будущем в стране будет две православные церкви: новая «Православная церковь Украины» и Украинская православная церковь. Пока что нельзя предугадать, какие у этого раскола могут быть церковные и политические последствия.     
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источник
Kleine Zeitung Австрия Европа
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