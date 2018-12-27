Times: немецкие танки станут ступенями главного храма российской армии

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23:47 Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией Российский лидер Владимир Путин подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России с Абхазией.

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23:33 Источник: экс-резидента Comedy Club обокрали в Москве Бывшего резидента юмористического шоу Comedy Club, участника дуэта «Сёстры Зайцевы» Романа Юнусова обокрали в столице, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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