Times: немецкие танки станут ступенями главного храма российской армии

Трофейные немецкие танки времён Великой Отечественной войны переплавят в ступени для главного храма вооружённых сил России, пишет The Times со ссылкой на министра обороны страны Сергея Шойгу. Отмечается, что таким образом храм в парке «Патриот» хотят сделать символичным.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что часть трофейной немецкой техники времён Великой Отечественной войны будет переплавлена на ступени главного храма вооружённых сил России, сообщает The Times.
Издание отмечает, что главный храм вооружённых сил страны строится на территории подмосковного парка «Патриот». Согласно проекту, это будет зелёное здание с шестью золотыми куполами.
«Нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным. Для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма», — сказал Шойгу.
По словам военных, храм призван «символизировать духовность российской армии». Недоброжелатели же сочли, что храм, рассчитанный на 6 тыс прихожан, «похож на теплицу».
Президент России Владимир Путин назвал строящийся храм «ещё одним символом нерушимости наших национальных традиций, нашей верности памяти предков и их свершений».
При этом российский лидер считает победу в Великой Отечественной войне национальной идеей страны. При Путине также произошло укрепление Русской православной церкви, в ответ на поддержку со стороны Патриарха Кирилла, пишет The Times.
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