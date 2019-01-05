Глава МИД Польши: «Северный поток — 2» убивает Украину и сводит на нет эффект от санкций ЕС

В отличие от Польши, США и Еврокомиссии Германия заняла «антиевропейскую позицию» в вопросе «Северного потока — 2», заявил в интервью Handelsblatt глава польского МИД Яцек Чапутович. И это притом, что российский газопровод «убивает» Украину и «сводит на нет» эффект от санкций ЕС против России, подчеркнул министр.

В отличие от Польши, Соединённых Штатов и Еврокомиссии Германия заняла «антиевропейскую позицию» в вопросе российского газопровода «Северный поток — 2», заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович.

«В этом вопросе Польша, США и Еврокомиссия заняли проевропейскую позицию, Германия же — антиевропейскую. Берлин часто считает, что позиция Европы — это позиция ФРГ. Однако в вопросе «Северного потока — 2» это не так», — подчеркнул Чапутович.

Впрочем, по словам министра иностранных дел Польши, Варшава и Берлин «в принципе» проводят одинаковую политику в отношении Российской Федерации и Украины.

«У нас общая европейская позиция: Россия в этом случае агрессор. Мы не признаем аннексию Крыма и не приемлем вмешательство России в Донбассе. Агрессией были и действия российской стороны против украинских кораблей в Азовском море», — уточнил Чапутович.

Глава польского МИД также дал понять, что Варшава приветствует санкции Европейского союза против России. Польша, однако, хочет, чтобы Брюссель принял «более жёсткие меры» против Москвы, добавил Яцек Чапутович.

Недоволен министр иностранных дел Польши и результатами работы «нормандской четвёрки» — Германии, Франции, России и Украины. По его мнению, в так называемый нормандский формат необходимо включить Соединённые Штаты и Европейский союз.

«Германия и Франция, вероятно, полагают, что они представляют Европу. Этого они, однако, не делают», — констатировал Чапутович.

В заключении глава польского внешнеполитического ведомства ещё раз призвал Европейский союз и Североатлантический альянс к «более решительным действиям» против Российской Федерации.

«Здесь вопрос «Северного потока — 2» является центральным. Газопровод сводит на нет эффект от санкций. «Северный поток — 2» убивает Украину. Если транзит российского газа через Украину остановят, страна лишится не только значительных поступлений в казну, но и в первую очередь гарантии защиты от дальнейших агрессивных действий России», — выразил уверенность Яцек Чапутович.