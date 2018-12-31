Focus Online: Тимошенко будет лучшим президентом, чем Порошенко, но это не точно

Юлия Тимошенко, скорее всего, станет новым президентом Украины в 2019 году, считает Focus Online. Причина тому — непопулярность действующего президента Порошенко, а также отсутствие сильных кандидатов из прочих партий. Издание выражает надежду на то, что Тимошенко будет эффективнее бороться с олигархами и коррупцией, чем её предшественник, однако отмечает, что гарантий тому нет.

Многие на Западе были бы рады, если бы на грядущих президентских выборах на Украине победил кандидат от партии еврооптимистов, «Демократического альянса» или «Силы людей», пишет Focus Online. Однако пока вероятным сценарием представляется тот, при котором новым президентом станет бывшая премьер-министр и бывшая политзаключённая Юлия Тимошенко. Также ожидается, что в Верховной Раде значительно возрастёт вес её партии «Батькивщина».

Впрочем, издание отмечает, что нынешний президент Порошенко также сохраняет шансы остаться президентом. Кроме того возможен расклад, при котором состоится вмешательство третьего кандидата, который будет способен обыграть Тимошенко во втором туре выборов.

Тем не менее, пишет издание, ссылаясь на результаты опросов, проведённых в ноябре 2018 года, пока именно Юлия Тимошенко выглядит явным фаворитом, особенно на фоне неприятия населением действующего президента Петра Порошенко.

По мнению Focus Online, пока неизвестно, чего Западу стоит ожидать от вероятной победы Тимошенко и её партии, однако необходимо подготовиться — в первую очередь, считает издание, Запад должен критически подойти к «противоречивому» поведению Тимошенко в парламенте и в ходе её открытых выступлений. При этом, её избрание может стать «новым началом» для политики Украины, привести к улучшению отношений с Западом и «толчком к развитию» страны.

Также Focus Online отмечает, что в случае победы Тимошенко станет первой женщиной-президентом в истории стран Восточной Европы. Это будет значительным прорывом в аспекте «равенства полов». Также издание отмечает, что в целом прозападный настрой «Батькивщины» и тот факт, что Тимошенко отличается от украинских политиков вроде Ющенко, Януковича и Порошенко.

При этом издание считает, что не существует гарантии того, что президентство Тимошенко будет «позитивным». В первую очередь, не до конца ясно, из каких средств она финансирует свою затратную предвыборную кампанию. В этой связи способна ли будет Тимошенко начать социоэкономическое обновление Украины и стимулировать европейскую интеграцию в условиях засилья олигархов в парламенте, разъедаемого коррупцией парламента и враждебной реформам бюрократии?

В заключение Focus Online пишет, что Тимошенко, вероятно, будет активнее бороться с олигархами чем её предшественник, учитывая, что в 2005 году она, будучи премьером, остановила приватизацию металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог». Более того, издание надеется, что Тимошенко, в случае победы, откажется от своей нынешней популистской риторики, нереалистичных планов по социальной политике и неконструктивного поведения в Раде.