ЛБ: украинцы ищут работу за границей из-за низкого экономического роста

Слабый экономический рост Украины привёл к тому, что большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей. Как пишет «Левый берег», по информации МВФ, экономический рост страны слишком низок для того, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв по сравнению с другими странами региона.

Международный валютный фонд отмечает всё ещё слабый экономический рост Украины. Как пишет «Левый берег», об этом сказано в сообщении Фонда, обнародованном вместе с текстом меморандума с Украиной по программе stand-by.

«Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложным деловым климатом, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей, поскольку экономический рост слишком низок для того, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв по сравнению с другими странами региона», — сказано в сообщении.

МВФ также отмечает, что несмотря на восстановление макроэкономической стабильности и экономический рост после тяжелого кризиса, усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий.