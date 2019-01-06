Глава Белорусской православной церкви: автокефалия для Минска равнозначна смерти

Представители Белорусской автокефальной церкви с радостью восприняли известие о предоставлении томоса украинской церкви, рассчитывая, что следующими на этом пути будут Белоруссия и Молдавия. Однако, как передаёт «Белсат», глава официальной Белорусской православной церкви уверен, что это обрекло бы церковь Белоруссии на гибель.

Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос — декрет об автокефалии православной церкви Украины. Это вызвало волну негатива и в Москве, и у подчинённых Московскому патриархату. Среди них и митрополит Павел, руководитель Белорусского экзархата Московского патриархата. Подробности у Анны Мордань.

Пока наши соседи готовятся к окончательному этапу образования независимой церкви, глава БПЦ заявляет следующее.

МИТРОПОЛИТ МИНСКИЙ И ЗАСЛАВСКИЙ ПАВЕЛ, Патриарший экзархат всея Белоруссии: Слава Богу, в Белоруссии сегодня такого стремления к автокефалии нет. Совершенно откровенно и открыто надо сказать: если для Украины это страшная трагедия, попытка навязать автокефалию, то если это будет происходить в Белоруссии, то для Белорусской православной церкви это будет смерть. Это обречение Белорусской православной церкви на уничтожение. Слава Богу, что сегодня епископат Белорусской церкви, и священнослужители, и практически все верующие об этом не помышляют.

Подумали об этом и осуществили стремление к самостоятельности украинские верующие, иерархи и политики. Сегодня Вселенский патриарх подписал постановление об автокефалии для Украины.

ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Большое спасибо его святости Вселенскому патриарху Варфоломею.

И уже завтра Варфоломей вручит томос руководителю объединенной украинской церкви — митрополиту Киевскому Епифанию.

Представитель непризнанной поместными церквями Белорусской автокефальной православной церкви надеется, что это даст толчок и белорусам.

ПРОТОИЕРЕЙ ЛЕОНИД АКАЛОВИЧ, Белорусская автокефальная православная церковь: Это событие очень важно для Белоруссии. Ведь Белоруссия, как и Молдавия, стоит в очереди на получение томоса для своей автокефалии.

Серьезные основания для этого есть. До того, как церковь на белорусских землях вошла в Московский патриархат, она же подчинялась древней Киевской митрополии.

ЮЛИЯ НАГОРНОВА, теолог: Киевский патриархат сейчас входит в Константинопольский, во Вселенский. То есть, это очень запутанная схема, и теоретически, я думаю, при смене власти, возможно, в Белоруссии, может быть, этот вопрос стал бы острым – как в Украине.

По православным канонам, церковное отделение должно все же соответствовать государственному. Но Константинополь сам по себе навязать самостоятельности не может.

АНАТОЛИЙ СИДОРЕВИЧ, историк: Если выделилось какое-либо государство, то должна выделиться и церковь.

Чтобы отстоять церковную независимость, Украина должна была освободиться сначала от политической опеки России.

Анна Мордань, Белсат.



Дата выхода в эфир 05 января 2019 года.