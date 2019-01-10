«На АТО»: мексиканцы сообщили о поборах при выдаче украинских виз

Двое мексиканцев заявили, что посольство Украины в Мексике требует сдавать деньги на нужды украинской армии при получении визы. Однако, как пишет «Страна.ua», в Министерстве иностранных дел заявили, что деньги на нужды армии собирают с 2014 года, а данное пожертвование является «добровольным» и не влияет на получение визы.

Посольство Украины в Мексике требует деньги при получении визы. Как пишет «Страна.ua», об этом заявили двое мексиканцев, однако в МИД говорят, что упомянутый жалобщиками вклад является добровольным.

Как продолжает издание, информация о сомнительных денежных сборах поступила от мексиканцев, которые были вынуждены заплатить требуемую сумму, чтобы легально попасть на Украину.

Один из них, адвокат Карлос Эдуардо Сото Тревино заявил, что в украинском посольстве в Мексике консул перед решением визовых вопросов якобы требует сдать деньги на нужды украинской армии.

«Трижды, когда я обращался за визой, когда процесс начинался, они показывали такое письмо, и просили вас написать аналогичное, где говорится о том, что вы делаете благотворительный взнос в размере 80-100 долларов в руки консулу или кому-то другому в посольстве, и тогда вы получите визу. Конечно, за саму визу платить надо отдельно», — сказал он.

Сото рассказал, что визовые вопросы решает консул Анна Пророк. По его словам, каждый раз виза стоила ему по сто долларов, а вот сумма взноса — не менее 80 долларов.

«Она, Анна Пророк, советует написать это письмо собственноручно и отдать деньги на благотворительность без чека», — утверждает Сото.

Другой мексиканец Сергио Пенья Серрано подтверждает, что в посольстве на стенде «Информация» действительно висит пример письма о добровольных пожертвованиях.

«На столе лежала форма письма, которое нужно было воспроизвести, о том, что я добровольно жертвую деньги на Донбасс», — говорит он. Сергио рассказывает, что его возмутили такие навязчивые призывы к благотворительности.

«Консул сказала, что не имеет никакого отношения к этому документу, тогда я ответил, что они должны забрать его с консульского отдела. Я спросил, что это за бумажка? Она сказала — не знаю», — рассказал мексиканец и добавил, что ничего платить не стал.

Когда же пришло время забирать визу, Сергио, по его словам, не пустили в посольство.

«За визу я заплатил лично в руки консулу, не через банк. Никакого чека не получил. Это было очень странно. Она не позволила мне войти, а деньги взяла на заднем дворе посольства», — утверждает он.

Консул Украины в Мексике Анна Пророк, впрочем, опровергает все обвинения.

«Такого быть не может. Я такого случая не знаю. Если граждане сдают деньги на АТО — это их личное дело, а не моё», — отметила она.

В Министерстве иностранных дел начали проверку в соответствии с жалобами, но нарушений не нашли. В ведомстве говорят, что деньги на нужды армии собирают с 2014 года.

«Я должен сообщить, что это добровольное дело, следовательно, инициативно отдельные сотрудники выразили желание формировать эти средства и передавали их в киевский военный госпиталь на лечение военных, оказавшихся в зоне боевых действий», — пояснил заместитель директора консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.