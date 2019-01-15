Bild: немецкий политик призвал ЕС не прятать голову в песок перед российской угрозой

НАТО установило: российские ракеты средней и меньшей дальности представляют «непосредственную угрозу» для Европы, заявил в интервью Bild председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер. В связи с чем немецкий политик призвал ЕС больше «не прятать голову в песок» и всерьёз задуматься о «защитных мерах».

Российское руководство действует очень целеустремлённо и точно знает, чего хочет, заявил в интервью немецкому таблоиду Bild председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

«У нас же в Европе дела, к сожалению, обстоят так, что формулировать общие позиции нам удаётся крайне медленно», — посетовал немецкий политик.

Кандидат на пост главы Еврокомиссии выразил опасения, что Российская Федерация попытается повлиять на исход майских выборов в Европарламент, и призвал все страны ЕС «готовится к иностранному вмешательству».

«Мы должны быть очень внимательными, когда соседи заинтересованы в ослаблении и расколе Европы. Разумеется, Европа должна и дальше протягивать руку всем своим соседям. Но делать это мы должны уверенно», — подчеркнул Манфред Вебер.

Реальность, по словам председателя фракции Европейской народной партии в Европарламенте, такова, что российское руководство «готово вести войну нового вида, чтобы добиться своих политических целей».

«Это стало понятно по Восточной Украине, Грузии и Сирии. Российское руководство, однако, также готово нарушить существующие договоры о контроле над вооружениями. НАТО установило: ракеты средней и меньшей дальности Путина представляют непосредственную угрозу для Европы. Поэтому мы должны разговаривать о защитных мерах. Я ни в коем случае не имею в виду наступательное оружие. Я считаю, что Европе нужна система противоракетной обороны на базе НАТО. Мы не имеем права и дальше прятать голову в песок», — констатировал Манфред Вебер.