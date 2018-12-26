Немецкий политик: неразумно ставить Россию на колени — Европе не нужна по соседству ядерная держава-банкрот

Соединённые Штаты хотят истощить Российскую Федерацию экономической войной, заявил в интервью Der Spiegel член комитета бундестага по иностранным делам, бывший министр окружающей среды Германии Юрген Триттин. По его словам, в США распространено мнение, что Россию «можно поставить на колени» в экономическом плане. Тем не менее, отметил немецкий политик, большинство европейцев традиционно смотрят на это иначе, поскольку они попросту не желают иметь по соседству «государство-банкрот с ядерным арсеналом».

Россия — сосед Германии, но «сосед, который плохо себя ведёт», заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel член комитета бундестага по иностранным делам, бывший министр окружающей среды ФРГ Юрген Триттин.



«Нельзя упускать из вида глубоко укоренившийся автократичный характер (российского. — ИноТВ) режима. Понятное дело, что с ними необходимо сотрудничать. Нельзя, однако, делать так, как будто бы Российская Федерация была для нас таким же партнёром как, например, Соединённые Штаты», — констатировал Юрген Триттин.



В свою очередь, США и вовсе «хотят истощить Россию экономической войной», отметил член комитета бундестага по иностранным делам.

Так, например, для всех американских партий, по словам Триттина, проект российского газопровода «Северный поток — 2» — это «зло».

«Речь идёт о том, чтобы взамен российского голубого топлива поставлять в Европу американский сжиженный газ. Мы имеем дело не просто с политическим конфликтом, пускай американцы его охотно именно так и представляют. Речь идет о серьёзных экономических интересах — о том, чтобы сделать Америку главной в энергетической политике», — выразил уверенность немецкий политик.

«В Соединённых Штатах распространено мнение, что можно поставить Российскую Федерацию на колени в экономическом плане. Тем не менее большинство европейцев традиционно смотрят на это иначе: они не хотят иметь по соседству государство-банкрот с ядерным арсеналом», — пояснил Юрген Триттин.



К тому же, подчеркнул бывший министр окружающей среды Германии, ситуация для Европы станет «ещё более неприятной», поскольку в этом случае Россия, как «заявляют все эксперты», будет проводить «ещё более националистическую, ещё более агрессивную внешнюю политику».



«Мы не думаем, что было бы разумно, ставить Россию на колени на длительное время», — добавил депутат немецкого парламента Юрген Триттин.