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Bild: о чём обычно не говорят вслух — на «антипутинском форуме» в Варшаве не умолчали

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Сразу десять министров обороны и иностранных дел, десятки высокопоставленных военных и более тысячи известных деятелей съехались в этом году на Варшавский форум по безопасности, пишет Bild. Ведь то, о чём умалчивают на других конференциях из-за политкорректности и попыток умиротворения, на «антипутинском форуме» говорят вслух, поясняет журналист немецкого таблоида.
Bild: о чём обычно не говорят вслух — на «антипутинском форуме» в Варшаве не умолчали
Reuters

Сразу десять министров обороны и иностранных дел, десятки высокопоставленных военных и 1200 известных деятелей, представляющих сферы политики, экономики и гражданского права, съехались в столицу Польши на «антипутинский форум», пишет немецкий таблоид Bild.

Несмотря на то что в этом году Варшавский форум по безопасности (Warsaw Security Forum), который проводится вот уже в пятый раз, собрал много новых гостей, «господствующей» на саммите вновь стала тема «российской агрессии против Украины и других стран», отмечает автор статьи Юлиан Рёпке.

«То, о чём умалчивают на других саммитах по безопасности из-за политкорректности и попыток умиротворения, в Варшаве говорят вслух», — подчёркивает журналист Bild.

Так, например, в самом начале форума, во время заседания с участием прибывших в столицу Польши министров, глава МИД Украины Павел Климкин резко раскритиковал не только Российскую Федерацию, но и Германию.

«Путинская Россия — это уже никакой не Советский Союз. Поэтому новая «восточная политика» наших немецких друзей не сработает. То же самое касается и таких проектов, как «Северный поток — 2», — выразил уверенность Павел Климкин.

На «военных действиях» Российской Федерации против Украины заострил внимание и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, продолжает Юлиан Рёпке.

«Украина не только имеет право, но и обязана себя защищать. Поэтому мы должны предоставить Киеву смертельное оборонительное оружие, которое необходимо для защиты от внешнего врага», — заявил глава литовского внешнеполитического ведомства.

«Мирные решения», — добавил Линкявичус саркастически, приемлемы. «Но в реальности дела обстоят иначе», — заверил министр иностранных дел Литвы.

В свою очередь, на то, что «гибридные атаки» Российской Федерации якобы давно уже не новость, внимание обратил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, пишет журналист немецкого таблоида.

«Перед российским вторжением в 2008 году Россия также использовала кибератаки и средства ведения гибридной войны. К сожалению, по сей день значительная территория нашей страны оккупирована Российской Федерацией», — отметил министр иностранных дел Грузии.

Польский же коллега Залкалиани Яцек Чапутович попросту констатировал: «Россия оказывает на нас гораздо большее давление, чем на наших западноевропейских партнёров».

«И мы знаем, что только Соединённые Штаты способны удержать Россию от дальнейших военных ударов», — подчеркнул глава МИД Польши.

А бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес добавил: «Единственное, что Россия уважает — это сила». Соответствующим образом Соединённые Штаты и действуют, чтобы защитить своих европейских союзников, пояснил американский генерал.

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источник
Bild Германия Европа
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