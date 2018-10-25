Bild: о чём обычно не говорят вслух — на «антипутинском форуме» в Варшаве не умолчали

Сразу десять министров обороны и иностранных дел, десятки высокопоставленных военных и более тысячи известных деятелей съехались в этом году на Варшавский форум по безопасности, пишет Bild. Ведь то, о чём умалчивают на других конференциях из-за политкорректности и попыток умиротворения, на «антипутинском форуме» говорят вслух, поясняет журналист немецкого таблоида.
Сразу десять министров обороны и иностранных дел, десятки высокопоставленных военных и 1200 известных деятелей, представляющих сферы политики, экономики и гражданского права, съехались в столицу Польши на «антипутинский форум», пишет немецкий таблоид Bild.
Несмотря на то что в этом году Варшавский форум по безопасности (Warsaw Security Forum), который проводится вот уже в пятый раз, собрал много новых гостей, «господствующей» на саммите вновь стала тема «российской агрессии против Украины и других стран», отмечает автор статьи Юлиан Рёпке.
«То, о чём умалчивают на других саммитах по безопасности из-за политкорректности и попыток умиротворения, в Варшаве говорят вслух», — подчёркивает журналист Bild.
Так, например, в самом начале форума, во время заседания с участием прибывших в столицу Польши министров, глава МИД Украины Павел Климкин резко раскритиковал не только Российскую Федерацию, но и Германию.
«Путинская Россия — это уже никакой не Советский Союз. Поэтому новая «восточная политика» наших немецких друзей не сработает. То же самое касается и таких проектов, как «Северный поток — 2», — выразил уверенность Павел Климкин.
На «военных действиях» Российской Федерации против Украины заострил внимание и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, продолжает Юлиан Рёпке.
«Украина не только имеет право, но и обязана себя защищать. Поэтому мы должны предоставить Киеву смертельное оборонительное оружие, которое необходимо для защиты от внешнего врага», — заявил глава литовского внешнеполитического ведомства.
«Мирные решения», — добавил Линкявичус саркастически, приемлемы. «Но в реальности дела обстоят иначе», — заверил министр иностранных дел Литвы.
В свою очередь, на то, что «гибридные атаки» Российской Федерации якобы давно уже не новость, внимание обратил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, пишет журналист немецкого таблоида.
«Перед российским вторжением в 2008 году Россия также использовала кибератаки и средства ведения гибридной войны. К сожалению, по сей день значительная территория нашей страны оккупирована Российской Федерацией», — отметил министр иностранных дел Грузии.
Польский же коллега Залкалиани Яцек Чапутович попросту констатировал: «Россия оказывает на нас гораздо большее давление, чем на наших западноевропейских партнёров».
«И мы знаем, что только Соединённые Штаты способны удержать Россию от дальнейших военных ударов», — подчеркнул глава МИД Польши.
А бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес добавил: «Единственное, что Россия уважает — это сила». Соответствующим образом Соединённые Штаты и действуют, чтобы защитить своих европейских союзников, пояснил американский генерал.
Американский лидер Дональд Трамп вновь напомнил о необходимости построить стену на южной границе США для обеспечения безопасности. При этом он упомянул забор, сооружённый вокруг участка экс-президента страны Барака Обамы.
Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению. Отмечается, что в ходе допроса в Москве он признался в убийстве девушки.
Татьяна Брухунова, помощница народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, в эфире передачи «Эксклюзив» на Первом канале прокомментировала появившуюся в СМИ информацию относительно возможной свадьбы с юмористом.
Министр туризма Израиля Ярив Левин сообщил, что в страну в 2018 году прибыло рекордное число туристов — четыре миллиона человек. Об этом говорится в тексте соответствующего заявления, опубликованного на сайте возглавляемого им ведомства.
Канцлер Австрии Себастьян Курц полагает, что отмена санкций в отношении России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Rheinische Post.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Координатор по работе с медиа Международной федерации лыжного спорта (FIS) Дорис Каллен прокомментировала ситуацию с отказом россиянина Сергея Устюгова общаться с прессой после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал поступок Сергея Устюгова, отказавшегося общаться с прессой после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.