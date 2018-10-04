Bund: не стоит ненавидеть русских из-за политики их государства

Политика России «возмутительна», пишет der Bund, но это не повод ударяться в русофобию. Наоборот, необходимо протянуть руку дружбы простым русским людям, русским мигрантам, проживающими в Европе — в противном случае, европейцы будут играть на руку Путину, желающему, по мнению издания, вбить клин между народами России и Европы.

Отравление в Солсбери, война в Сирии на стороне президента Асада, поддержка евроскептиков в рамках агитационных интернет-кампаний, «нахальные» заявления российских дипломатов в Швейцарии — вот «перечень возмутительных действий России», приведённый швейцарским изданием der Bund. Однако, издание призывает не экстраполировать возмущение на простых российских граждан. Отторжение российского народа от Европы и европейских ценностей, — это «давняя цель режима Путина», отмечается в der Bund, осуществляемая через госпропаганду. Поэтому тот, кто переносит свое недовольство политикой России на простых граждан, действует на руку Кремлю.

Издание подчеркивает наличие обширной российской диаспоры в Европе, приводя в пример Швейцарию, где проживает 14 220 российских граждан и призывает не бояться их, а, напротив, идти с ними на контакт, приводя в пример кампанию «Обними англичанина», проводившуюся во время брексита. Разумеется, среди этих четырнадцати тысяч есть русские олигархи, но есть также и простые люди, работающие в парикмахерских, в Google, ETH, занятые в искусстве. Утечка мозгов — одна из главных проблем «путинского режима», отмечает Bund. Все эти люди разные: кто-то поддерживает Путина, кто-то аполитичен, кто-то живет в диаспоре, а кто-то сам по себе — нет никаких причин их остерегаться. При этом издание отмечает, что в разговорах с ними не стоит избегать политических тем — напротив, необходимо говорить о политике, иначе они вновь и вновь будут поддерживать события вроде «русской весны».

Как отмечает der Bund, если Европа не протянет руку дружбы русским, проживающим в Европе — это сделает Путин, поскольку в Кремле также обращают внимание на низкое вовлечение российской диаспоры в какую-либо активность на родине. Среди возможных мер по исправлению ситуации предлагается финансировать заграничные православные церкви и приглашать детей экспатов в лагеря отдыха в России.