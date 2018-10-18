Der Tagesspiegel: премьер Норвегии намекнула Москве — того, кто свяжется с НАТО, ждут серьёзные последствия

Устрашение Российской Федерации необходимо. В этом убеждена премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, сообщает Der Tagesspiegel. «Того, кто свяжется с Североатлантическим альянсом, ждут серьёзные последствия», — заверила глава норвежского правительства в ходе своего последнего выступления в Берлине.
Европа должна больше инвестировать в свою оборону. Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в ходе выступления в Берлине на мероприятии Global Leader Dialogue, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Глава норвежского правительства подчеркнула, что считает вполне разумным тратить 2% валового внутреннего продукта страны на оборону. Она также заверила, что, в свою очередь, Норвегия, безусловно, увеличит военные расходы.
По словам Эрны Сульберг, расположение Норвегии имеет стратегическое значение.
«Тот, кто контролирует наше побережье, контролирует Северную Атлантику и переход в Россию», — пояснила норвежский премьер-министр.
При этом глава правительства Норвегии не верит в возвращение холодной войны, но тем не менее убеждена, что устрашение Российской Федерации необходимо — в частности, при помощи масштабных военных учений, отмечает журналист Der Tagesspiegel.
«Того, кто свяжется с Североатлантическим альянсом, ждут серьёзные последствия», — констатировала норвежский премьер-министр Эрна Сульберг.
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