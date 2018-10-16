Handelsblatt: не из-за Гватемалы — зачем понадобился «Единый трезубец» в НАТО признают только шёпотом

В конце октября в Норвегии стартуют учения НАТО «Единый трезубец», пишет Handelsblatt. При этом в Брюсселе утверждают, что какого-либо отношения к России манёвры не имеют, а вот об истинном предназначении крупнейших учений альянса со времён холодной войны разговаривают «только шёпотом», отмечает журналистка немецкого издания.

С 25 октября по 23 ноября в Норвегии пройдут крупнейшие после окончания холодной войны учения Североатлантического альянса «Единый трезубец», сообщает немецкая газета Handelsblatt.

В этот раз в манёврах НАТО примут участия сразу 50 тыс. солдат. Также будут задействованы 10 тыс. единиц техники, 120 самолётов и 70 кораблей. Военнослужащим из 30 стран предстоит совместно отрабатывать действия на случай нападения на одну из стран — члена Североатлантического альянса, отмечает автор статьи Ева Фишер.

Столь масштабные учения — это не что иное, как «политический сигнал», убеждена журналистка Handelsblatt.

«После того как Российская Федерация аннексировала Крым, такие члены НАТО, как Польша, Литва, Латвия и Эстония, считают, что им угрожает опасность со стороны соседа. В последние годы эти государства не только существенно нарастили вооружения, но и требуют от своих союзников того же для устрашения России», — поясняет Фишер.

Предстоящие в Норвегии учения «Единый трезубец» — это, конечно же, и «ответ» Североатлантического альянса на крупнейшие военные манёвры Москвы со времён распада Советского Союза — «Восток-2018», добавляет автор статьи.

Впрочем, как утверждают в НАТО, какого-либо отношения к России учения «Единый трезубец» не имеют, подчёркивает журналистка немецкой газеты.

«Учения носят оборонительный характер», — заверил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«А вот уже шёпотом признают: да, это из-за России», — утверждает, в свою очередь, автор статьи Ева Фишер.

Представитель же социал-демократов в Европейском парламенте по внешнеполитическим вопросам Кнут Флекенштайн и вовсе не скрывает: «Конечно же, это из-за России».

«Солдаты готовятся к нападению не Гватемалы, а кое-кого, кто придёт сверху — а там Россия», — внёс ясность Флекенштайн.