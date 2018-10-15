DT: Нидерланды обвинили Россию в провокациях в Арктике

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14:09 Жириновский предложил назвать новые российские ракеты «За упокой» или «Адская карусель» Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил несколько вариантов названий нового российского вооружения, которое в будущем сможет «закрыть от полётов небо в любой стране».

14:01 Футболист «Локомотива» Фернандеш рассказал, какую еду он впервые попробовал в России Португальский полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, какую еду он впервые попробовал в России и как привыкал к Российской премьер-лиге (РПЛ).

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13:51 Симоньян: попытки выпилить RT из вещания оборачиваются ростом аудитории Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала исключение телеканала из двух сетей вещания в США. По её словам, подобные действия могут привести к росту аудитории RT на других платформах.

13:39 ЕК проведёт переговоры с Россией по поводу электросетей стран Балтии Еврокомиссия (ЕК) намерена провести консультации с Россией об отключении электросетей балтийских стран от постсоветской системы и синхронизации их с сетями Западной Европы. Об этом сообщает Интерфакс.

13:39 СМИ: Эр-Рияд начал внутреннее расследование исчезновения Хашукджи Саудовская Аравия начала внутреннее расследование в своём консульстве в Стамбуле в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

13:37 Нурмагомедов обратился к болельщикам «Анжи» в преддверии матча с ЦСКА Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам махачкалинского «Анжи» в преддверии матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

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13:11 Большой противолодочный корабль «Североморск» зашёл в порт Мозамбика Большой противолодочный корабль «Североморск» совершил деловой заход в порт Пемба в Мозамбике.

13:08 Нурмагомедов нанесёт первый удар в матче РПЛ между «Анжи» и ЦСКА Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар по мячу в игре 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в которой встретятся махачкалинский «Анжи» и московский ЦСКА.

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11:33 Синоптики рассказали о похолодании в Москве Похолодание в Москве ожидается в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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11:24 Комиссия по расследованию аварии с «Союзом» начала работу на РКЦ «Прогресс» Госкомиссия по расследованию аварии корабля «Союз МС-10» начала работу на РКЦ «Прогресс».

11:24 СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов сделать де Хеа самым высокооплачиваемым футболистом команды Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» готово предложить испанскому голкиперу Давиду де Хеа новый контракт, со значительными повышением заработной платы.

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11:02 Принц Гарри и актриса Меган Маркл ждут ребёнка Супруга принца Гарри американская актриса Меган Маркл беременна. Об этом говорится в Twitter Кенсингтонского дворца.

11:01 Глава МИД Британии считает возможным достижение соглашения по брекситу Разногласия между Брюсселем и Лондоном на переговорах по выходу Великобритании из ЕС всё ещё остаются. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант по прибытии на заседание глав МИД стран Евросоюза.

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10:41 Тренер рассказал, когда может состояться следующий бой Макгрегора Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, рассказал, когда может состояться следующий бой его подопечного.

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