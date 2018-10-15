DT: Нидерланды обвинили Россию в провокациях в Арктике

По словам начальника управления операций морской пехоты Нидерландов Джеффа Макмутри, Россия пытается провоцировать британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике, передаёт The Daily Telegraph. При этом Макмути полагает, что в мире идёт «холодная война 3.0».
Российские военные корабли и самолёты пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях НАТО в Заполярье, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на начальника управления операций морской пехоты Нидерландов Джеффа Макмутри.
«Например, когда мы отрабатывали упражнения в рамках нашей программы по защите от баллистических ракет, российских кораблей было больше, и они подходили ближе, чем в прошлые десятилетия. Очевидно, они хотят, чтобы их присутствие было заметно», — отметил генерал.
По его мнению, таким образом Россия стремится обозначить своё присутствие, поэтому это можно считать «провокацией».
Макмутри заявил, что такие действия со стороны России представляют собой элемент «холодной войны 3.0». В рамках новой холодной войны страна полагается как на демонстрацию военной мощи, так и на использование технологий.
The Daily Telegraph отмечает, что Арктика приобретает всё большее значение для Великобритании и НАТО. В первую очередь, это вызвано тем, что Россия и Китай активно используют новые торговые пути, открывающиеся в результате таяния льдов.
Кроме того, Макмути заявил, что выход Великобритании из Европейского союза никак не отразится на сотрудничестве страны с государствами ЕС в военной сфере.
«Нравится вам это или нет, вы всё ещё часть Европы», — приводит The Daily Telegraph слова генерала.
Число людей, умерших во Франции в 2017 году, составило 606 тысяч человек — это самый большой показатель за послевоенные годы, с 1946 года. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на данные французского института статистики Insee.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала информацию об обнаружении амфетамина в крови у защитника самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Георгия Тигиева.
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам махачкалинского «Анжи» в преддверии матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Российская система ПВО действительно лучшая в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление лидера Либерально-демократическая партии России Владимира Жириновского.
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар по мячу в игре 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в которой встретятся махачкалинский «Анжи» и московский ЦСКА.
Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта прокомментировал в беседе с RT принятие Европейским союзом нового режима введения санкций за создание или применение химического оружия.
Среди девяти погибших на горе в Непале был известный южнокорейский альпинист Ким Чан Хо, который первым в своей стране покорил все 14 гималайских восьмитысячников без использования дополнительного кислорода.
СК завёл уголовное дело по факту покушения на предпринимателя и его помощницу после того, как в офисе бизнесмена сработало неустановленное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.
Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT заявление экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который призвал сопротивляться давлению со стороны Евросоюза на переговорах по брекситу.
Разногласия между Брюсселем и Лондоном на переговорах по выходу Великобритании из ЕС всё ещё остаются. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант по прибытии на заседание глав МИД стран Евросоюза.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении доступности программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса в целях реализации проектов в приоритетных отраслях, сообщает пресс-служба российского правительства.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал RT слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия.