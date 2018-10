DT: Нидерланды обвинили Россию в провокациях в Арктике

По словам начальника управления операций морской пехоты Нидерландов Джеффа Макмутри, Россия пытается провоцировать британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике, передаёт The Daily Telegraph. При этом Макмути полагает, что в мире идёт «холодная война 3.0».

Российские военные корабли и самолёты пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях НАТО в Заполярье, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на начальника управления операций морской пехоты Нидерландов Джеффа Макмутри.



«Например, когда мы отрабатывали упражнения в рамках нашей программы по защите от баллистических ракет, российских кораблей было больше, и они подходили ближе, чем в прошлые десятилетия. Очевидно, они хотят, чтобы их присутствие было заметно», — отметил генерал.



По его мнению, таким образом Россия стремится обозначить своё присутствие, поэтому это можно считать «провокацией».



Макмутри заявил, что такие действия со стороны России представляют собой элемент «холодной войны 3.0». В рамках новой холодной войны страна полагается как на демонстрацию военной мощи, так и на использование технологий.



The Daily Telegraph отмечает, что Арктика приобретает всё большее значение для Великобритании и НАТО. В первую очередь, это вызвано тем, что Россия и Китай активно используют новые торговые пути, открывающиеся в результате таяния льдов.



Кроме того, Макмути заявил, что выход Великобритании из Европейского союза никак не отразится на сотрудничестве страны с государствами ЕС в военной сфере.



«Нравится вам это или нет, вы всё ещё часть Европы», — приводит The Daily Telegraph слова генерала.