Sun: британские военные грозят России с борта нового авианосца

Новый британский авианосец «Королева Елизавета» совершает своё первое плавание, направляясь в Америку — и параллельно проводит подготовку пилотов палубной авиации, которые садятся на судно и взлетают с него на новых истребителях F-35B. Как сообщает с борта корабля корреспондент The Sun, присутствующие на корабле офицеры уверены, что авианосец позволит отразить любую угрозу со стороны России — а потому Москве следует «хорошо призадуматься», прежде чем что-то затевать.

Британские военные, служащие на крупнейшем в истории британском авианосце «Королева Елизавета», высказали «предостережения в адрес Владимира Путина», предупредив о том, что Лондон готов отразить любые посягательства со стороны Москвы, сообщает корреспондент таблоида The Sun с борта судна.



Так, коммандер британских ВМС Натан Грей, только что ставший первым человеком, посадившим на борт авианосца новый самолёт F-35B стоимостью 100 млн фунтов, в ответ на вопрос журналиста о российской угрозе заявил: «Думаю, любому, кто захочет помериться с нами силами, нужно будет очень, очень сильно нервничать и хорошо подумать». Грей также прокомментировал свою посадку: «Я чувствовал огромную гордость. Слов, чтобы её выразить, я не нашёл, поэтому просто несколько раз поднял в небо кулак».



Командир корабля, капитан Джерри Кид в свою очередь отметил, что Россия угрожает Западу, а потому российские офицеры не будут желанными гостями на его новом корабле. «Мы видим, что Россия поднимает голову и вновь начинает представлять реальную угрозу западным государствам и правопорядку в мире, и это нужно принимать всерьёз, — цитирует Кида корреспондент The Sun. — Думаю ли я в связи с этим, что россияне смогут в ближайшем будущем взойти на борт нашего корабля? Ни в коем случае».



«Новичок» и Солсбери в очередной раз показали необходимость сохранения реальных, сбалансированных и боеготовых сил во всех трёх видах войск, и сюда не в последнюю очередь относится присутствие на море авианосцев для обеспечения защиты наших граждан как в пределах страны, так и по всему миру, и выполнения обязательств перед такими организациями, как НАТО», — добавил офицер. На вопрос автора материала о том, может ли «российская угроза» стать ещё опаснее, капитан Кид ответил утвердительно, подчёркивается в статье.



Также присутствующий на борту «Королевы Елизаветы» вице-маршал авиации Харви Смит, которого журналист The Sun попросил сравнить новое британское судно со «стареющим российским флотом», заявил: «Сравнивать нечего. Их (авианосец. — ИноТВ) очень стар и едва двигается. А наш — это пятое поколение, и на борту у него лучшие в мире самолёты, поэтому получается, что мы тут сравниваем тёплое с мягким». По словам Смита, «Королева Елизавета», которая уже получила прозвище «Большая Лиззи» — это «принадлежащий британскому государству кусок недвижимости площадью в полтора с лишним гектара, на котором можно плавать по всему миру».



Контр-адмирал ВМС Великобритании Кит Блаунт, с которым также побеседовал автор статьи, на вопрос о том, кто одержит верх в схватке между Россией и Великобританией, если в ней будет участвовать новый авианосец, лаконично ответил: «Мы».



Как отмечается в материале, «Большая Лиззи» в настоящий момент совершает своё первое путешествие, следуя в Америку. На этой неделе на девятиэтажном авианосце начали тренироваться пилоты, которые взлетают с полётной палубы корабля и садятся обратно. Планируется, что лётчики в течение ближайших 11 недель проведут 500 взлётов и посадок, чтобы «довести до ума» свою технику, пишет корреспондент The Sun.



По данным The Sun, британские военные рассчитывают, что «Королева Елизавета» будет полностью готова к службе к 2021 году. Помимо британцев корабль будет также эксплуатировать корпус морской пехоты США. Предполагается, что «Большая Лиззи» будет применяться в «гуманитарных целях» — в том числе и в рамках спасательных операций во время землетрясений, ураганов и других катаклизмов, подчёркивает автор.