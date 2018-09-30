Глава МИД Британии: западная демократия сдаёт позиции под натиском России

Если во времена холодной войны люди на Западе были уверены, что их политическая система правильная, то сегодня из-за интернета и социальных сетей они в этом сомневаются, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в интервью The Times. При этом Россия, по его словам, процветает на хаосе и ратует за любые начинания, которые ведут к дестабилизации Запада.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который пришёл на смену Борису Джонсону, заявил в интервью The Times, что Россия, по его мнению, представляет собой серьёзную угрозу. «Не думаю, что всё столь же плохо, как в 70-х или 80-х… но мы должны признать, что всё идёт в неверном направлении, что Россия — по сути очень оппортунистически настроенная страна. Она ищет любую возможность, чтобы изменить миропорядок, и делает это абсолютно недопустимым способом».

При этом, по признанию министра, его беспокоит как так называемая кампания Кремля по дезинформации, так и реальные атаки. «Демократия сдаёт позиции, — предупреждает дипломат. — Во времена холодной войны у нас не было абсолютно никаких сомнений по поводу того, что наша система правильная по сравнению с тем, насколько неправильно то, что происходило за железным занавесом. Теперь же в Великобритании, Америке и Европе люди не вполне уверены в том, что их системы хорошие, и во многом это из-за того, что происходит в интернет-среде. Социальные сети могут хорошо работать на демократизацию… но в данный момент мы наблюдаем негативное и дестабилизирующее действие».

По словам министра иностранных дел Великобритании, «Владимир Путин процветает, благодаря хаосу». «Русские поддерживают всё, что дестабилизирует установленный порядок. Вот почему они не просто будут за брексит, им бы хотелось брексита без достижения новых договорённостей. Им будет по нраву всё, что дестабилизирует союз западных сил», — приводит издание слова Джереми Ханта.

При всём этом авторы интервью отмечают, что, когда Хант только вступил в должность, многие переживали, что на столь важном посту вновь оказался недостаточно опытный человек. Однако если его предшественник Борис Джонсон лишь старался наделать шума, то Хант — дипломат, который произносит речи на беглом китайском и японском, тем более что его жена — китаянка.

Хант уже встретился с президентом США Дональдом Трампом, в отношении которого он отметил, что важно различать, что тот говорит и что делает. По словам британского дипломата, американский лидер готов рисковать, чтобы, возможно, вывести проблемы из тупика, вроде того как получилось с Северной Кореей. Кроме того Хант назвал Трампа лидером свободного мира, большим другом и поддержкой Великобритании.

Хант заявил, что хочет вести «этичную внешнюю политику», которая уважала бы права каждого человека. Однако, как отмечают авторы статьи, это не мешает ему продавать оружие Саудовской Аравии, которая бомбит школьный автобус в Йемене, убивая 40 детей. Однако вряд ли Лондон может наладить «отчаянную ситуацию в Йемене», разорвав стратегическое партнёрство с Эр-Риядом, оправдывается дипломат в интервью The Times.