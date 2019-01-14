Proletären: шведам промывают мозги «российской угрозой» — и всё ради НАТО

Антироссийская пропаганда в Швеции привела к тому, что жители этой страны по-настоящему поверили в то, что Россия может на них напасть, пишет Proletären со ссылкой на слова участника боевых действий в Боснии Густава Фрёдинга. По словам ветерана, несмотря на всю риторику и отсутствие широкой народной поддержки, Вооружённые силы Швеции активно стремятся войти в НАТО, чем поставят крест на суверенитете страны.

Подавляющее большинство политиков и журналистов, беседующих на конференции «Народ и оборона» с представителями Вооружённых сил Швеции, придерживаются почти одинаковых взглядов на мировую обстановку. По мнению собравшихся на этом форуме, Швеция должна дать отпор «агрессивной» России, занявшись наращиванием вооружений и пойдя на сближение с НАТО, пишет Proletären.

Ветеран Густав Фрёдинг — один из тех людей, которые совсем не верят в эту угрожающую картину. В 90-х годах он служил в Боснии, как под флагом ООН, так и НАТО, однако ныне он выступает против альянса и сближения с ним.

«Пропаганда превратилась в чистый абсурд, они создают картину мира, которая не соответствует действительности. Народ по-настоящему верит, что Россия может напасть на Швецию. Правды здесь ни на грош, но перед людьми рисуют именно такую картину», — считает Фрёдинг.

По его мнению, нет никаких сомнений в том, что за созданием образа «российской угрозы» стоят влиятельные силы.

«Те, на кого оказала влияние пропаганда, отнекиваются и говорят, что всё не так. Однако можно просто посмотреть на размеры бюджетов АНБ и других пропагандистских ведомств. Говорить о том, что они не могут влиять на умы смешно, так как на эти цели выделяются гигантские суммы», — отметил ветеран.

Поэтому совсем неудивительно, что подобная картина остаётся в головах людей. В то же время Фрёдинга восхищает, насколько живуч пропагандистский образ — даже после разоблачения.

«Иногда чувствуешь себя, как под объективом скрытой камеры. Сколько нужно проталкивать такую повестку, чтобы народ понял, что это неправда? Это как во время войны в Ираке. Целая страна уничтожается потому, что кто-то сказал, что там есть оружие массового поражения. Его там не было. И не происходит ровным счётом ничего. Несколько сотен тысяч человек убито, а люди даже бровью не повели», — возмущается Фрёдинг.

Ветеран оговаривается, что он не считает себя умнее других. Тем не менее ему бы хотелось, чтобы больше людей критично осмысляли и сопоставляли информацию.

«Людям очень тяжело видеть причину событий. Во Франции народ вышел на улицы, потому что они не могут прожить на свою зарплату. В то же время на стокгольмскую площадь Мюнтторгет приходит банда правых экстремистов в жёлтых жилетах и начинает орать, что всех мигрантов надо отправить домой. Почему они не требуют окончания там войны? Они говорят, что беженцам надо помогать на месте и что у нас нет денег их туда отправлять. Но почему никто ничего не говорит о том, что надо остановить войну?» — задаётся вопросом активист.

По мнению Густава Фрёдинга, в основе шведской оборонной политики лежит такой же в корне неверный взгляд на причины и следствия. «Из США мы импортировали либеральную рыночную систему, которая привела нас к тому, что у нас в принципе нет денег на вооружённые силы. Решение проблемы — передать военный контроль НАТО. Это то же самое, что жаловаться на беженцев, не понимая, что мы участвуем в бомбёжках стран, откуда они прибывают», — отметил он.

Ветеран убеждён, что Вооружённые силы Швеции полностью поддерживают сближение Стокгольма с НАТО. «Нет никаких сомнений, что Вооружённые силы выступают за вступление в НАТО. Большинство людей такой шаг не поддерживает, однако военные постоянно отдаляются от народа и ныне придерживаются пронатовских позиций», — считает Фрёдинг.

Активист отмечает, что доверие между Вооружёнными силами и гражданским обществом исчезает, а также приводит в пример мероприятия в День ВВС в городе Уппсала. «Если зайти туда, то вы могли увидеть, что там стоят вооружённые боевым и заряженным оружием люди с нарукавными повязками охраны, которые загоняют людей на пятачок земли. У них там большие камеры, и, казалось бы, они должны снимать самолёты. Однако 90% времени эти камеры направлены на людей», — вспоминает он.

По мнению Фрёдинга, Вооружённые силы охватила «паранойя». В частности, он рассказал, как он однажды поехал посмотреть на расположение нового полка, который формируется на острове Готланд.

«Когда ты съезжаешь на боковую дорогу, ведущую в расположение полка, ты натыкаешься на зеркальную стену, и кто-то через громкоговоритель спрашивает, что ты тут делаешь. При этом охраной занимаются совсем не военные, а охранное предприятие Securitas и другие фирмы. Военные отгораживаются от общества и им всюду мерещатся шпионы», — отметил ветеран.

Несмотря на критику курса Вооружённых сил, до последнего времени Фрёдинг входил в состав народного ополчения. «В конце концов, я не смог найти для себя мотивации там остаться. Я уже не разделял взглядов военных», — признался он.

Упомянутая им «паранойя» коснулась и его самого. «Поползли слухи. Квартирмейстер нашей роты ополчения напрямую мне сказал, что подумал, что мне платит Россия», — сообщил ветеран.

По его мнению, Вооружённые силы слишком активно сближаются с НАТО для того, чтобы им можно было спрятаться за словами о том, что они всего лишь выполняют поручения политиков.

«Большинство шведов не поддерживает вступление в НАТО, однако в Вооружённых силах считают, что мы должны к ним присоединиться», — отметил Фрёдинг, напомнив о шведской поговорке о военно-морском флаге над крепостью Кастеллет в Стокгольме.

«Говорят, что в тот день, когда над Кастеллет перестанет развиваться этот флаг, Швеция утратит свободу. Мне интересно только, кто будет спускать флаг, когда мы войдём в НАТО. Приедет ли для этого на велосипеде сам главнокомандующий, или же он будет его спускать вместе с министром обороны»? — задаётся риторическим вопросом Густав Фрёдинг.