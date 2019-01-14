ABC: встреча с Путиным не даёт покоя — конгресс США подумывает о допросе переводчиков Трампа

Юристы двух комитетов палаты представителей США собираются обсудить возможность вызова для дачи показаний переводчиков Дональда Трампа, присутствовавших при его личной встрече с Владимиром Путиным, пишет ABC News со ссылкой на собственные источники. Как отмечает канал, таким образом некоторые демократы надеются разрушить завесу тайны, окружающую отношения между американским и российским лидерами.

Юристы комитетов по разведке и иностранным делам палаты представителей США проведут в понедельник встречу, чтобы обсудить возможность вызова для дачи показаний переводчиков, которые присутствовали при разговоре президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным, пишет ABC News со ссылкой на собственные источники.

По словам высокопоставленного сотрудника комитета по иностранным делам палаты представителей, недавняя статья The Washington Post о том, что Трамп забрал у переводчика его записи, которые тот делал во время встречи с Путиным в Гамбурге «изменила все расчёты».

«Возник ряд новых вопросов, — отметил источник канала. — Мы изучаем юридическую подоплёку этого дела, и мы будем обсуждать возможные варианты. Наши юристы встретятся с коллегами из комитета по разведке, чтобы это обсудить».

Тем не менее собеседник ABC сообщил, что они собираются заниматься не составлением повестки, а попытаются понять, в какой форме комитету будет лучше подать эту заявку, в случае если подобное решение будет принято. В то же время голосование в комитете по этому вопросу может состояться только через много недель.

Через несколько дней после июльского саммита в Хельсинки, когда Трамп провёл переговоры с Путиным в присутствии только переводчиков, демократы выступили с предложением вызвать американского переводчика для дачи показаний, однако их инициатива была блокирована республиканцами, напоминает канал.

Однако в воскресенье председатель комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф вновь выступил с таким предложением.

«В прошлом году мы пытались получить записи переводчика или его свидетельские показания касательно личной встречи между Трампом и Путиным, — написал Шифф в Twitter. — Республиканцы в нашем комитете отклонили это предложение. Поддержат ли они нас в этот раз? Неужели нам не стоит знать, действительно ли наш президент ставит Америку превыше всего»?

Кое-кто в демократическом партактиве выступал против допроса переводчиков президента, так как подобный шаг станет прецедентом, который может помешать будущим администрациям вести личную дипломатию. К тому же у переводчиков высокий уровень доступа к секретной информации, что может помешать даче показаний. Кроме того, существует правовой довод, согласно которому привилегии президента распространяются и на переводчика.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель недавно заявил, что он собирается сформировать особый подкомитет, который займётся расследованием взаимодействий Трампа с Путиным.

«Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, людям об этом ничего не говорят, — заявил Энгель. — Мы проведём слушания касательно той загадочности, которая окружает странные отношения Трампа с Путиным и его подельниками, а также разберём вопрос того, каким образом эти тёмные делишки сказываются на нашей национальной безопасности».