Fox: вместо того, чтобы решать реальные проблемы, ЕС занялся наведением гендерной нейтральности в языке

В новом руководстве для переводчиков Европарламента, вышедшем в Страсбурге, содержатся предписания о том, что в переводе следует избегать слов с корнем man, сообщает Fox News. Американский комик Майкл Лофтус в эфире канала удивился, что власти ЕС занимаются подобными вопросами вместо того, чтобы работать над действительно насущными проблемами — например, продолжающимися во Франции акциями протеста.

Европейский союз не может ни обеспечить безопасность своих границ, ни остановить теракты на рождественских ярмарках, ни привести в порядок экономики своих стран—членов, но зато способен бороться с так называемым гендерным языком. Новое руководство для штатных переводчиков Европарламента в Страсбурге предписывает им избегать использования слов с корнем man (мужчина. — ИноТВ), так как подобная лексика несёт в себе оскорбительную коннотацию.



Вместо слова mankind (человечество. — ИноТВ) они должны говорить humanity, а вместо manmade (искусственный. — ИноТВ) — использовать слово artificial и так далее — до тех пор, пока язык не станет таким стерильным, что лучше будет вообще молчать, а общаться исключительно с помощью одобренных Евросоюзом эмодзи.

У нас в эфире комик Майкл Лофтус. Майкл, тяжело быть юмористом, когда в дело вступает Евросоюз. Выступать на сцене после любого функционера Еврокомиссии и таких «забористых» шуток, вроде той, что мы только что слышали, не захочется никому.



МАЙКЛ ЛОФТУС, юморист: Да, наверное, не захочется. Да и вообще, это, по-моему, невозможно. У еврочиновников отвратительное чувство юмора. Пала, в общем, Европа. Слава богу, сейчас не Вторая мировая: нацистам хватило бы арсенала из пары обидных анекдотов в стиле «два мужика заходят в бар». Все бы в обморок попадали!

(Смеётся.) Я напомню нашим зрителям: пару месяцев назад Джастин Трюдо — всеми обожаемый премьер-министр Канады — упрекнул одну женщину за то, что она сказала слово mankind, заявив, что она должна была использовать слово peoplekind. ЕС-то хотя бы предлагает ограничиться словом humanity. Этот термин всё же не так неуклюж, как тот, который предлагает Джастин.



МАЙКЛ ЛОФТУС: Да, не так неуклюж, но там же ведь всё равно есть корень man. Ни за что они от неё не избавятся. И даже в слове female (женский; слово содержит корень male, который означает мужской. — ИноТВ) есть мужик, и в слове humanity тоже. Это словно плохой брак — от него не спастись. В общем, дамы, вам с нами не развестись, мы никуда не денемся.

Как по-вашему, насколько далеко нужно с этим делом заходить? Взять, например Baghdad*(Багдад. — ИноТВ), столицу Ирака. Как сказали бы хипстеры, «Это не моя сумка, папа!» Как вы думаете, не стоит ли взяться за переименование некоторых городов и географических названий?



МАЙКЛ ЛОФТУС: Конечно! Пусть Багдад называется Bagperson! Мне жаль переводчиков, ведь слова «он» и «она» для них теперь под запретом. Мужской и женский род — я думал, так и изучают иностранные языки. А на встречах ЕС переводчикам останется только свистеть да щёлкать. Всё это будет напоминать шоу в дельфинарии.



А у них, вроде, 137 официальных языков — там не только самые популярные, но и те, которые и на ум-то не сразу приходят, например, валлийский. В конечном итоге, когда они закончат пылесосить язык, всё будет звучать как будто по-валлийски!



МАЙКЛ ЛОФТУС: Да, валлийский язык трудный. Бог в помощь тому, кому поручат устранять из него гендерно маркированные местоимения! А вообще, неужели у Евросоюза нет занятия получше? Франция чуть ли не каждый вечер горит. Может им какой-нибудь мост починить, или что-нибудь нарисовать? Вся эта история — дескать, «не говори «он», не говори «она»» — всё это просто смехотворно. Всё это уже похоже на какой-нибудь скетч от «Монти Пайтон» — впечатление, будто Европой управляет министерство глупых походок.

Да, оно теперь всем управляет. Вот вы говорите, мол, им заняться что ли больше нечем, а ведь есть люди, которые считают, что такие штуки очень важны.

МАЙКЛ ЛОФТУС: Эти люди — идиоты. И их надо выкинуть из тех стран, где они живут.

Ну вы прямо в духе Рождества сказали. «Эти люди — идиоты». Сколько в вас любви к ближнему, или ближней, или как там теперь правильно. Вы прямо переполнены.

МАЙКЛ ЛОФТУС: Как раз хотел вас поправить. Не смейте сами додумывать какой у меня гендер, господин Стайн!

Ладно, мы тогда придумаем новое местоимение специально для вас. Спасибо вам большое, Майкл, и счастливого вам Нового года. Будем надеятся, что Майкл по-мужицки встретит Новый год.

МАЙКЛ ЛОФТУС: Да, очень мужицкое Рождество и такой же Новый год.

Желаем вам мужицкого Рождества!

Дата выхода в эфир 28 декабря 2018 года.

* Bag (англ.) — сумка; dad (англ.) — папа (прим. ИноТВ).

