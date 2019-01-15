Нина Хрущёва: «полезный идиот» Трамп помог Путину сделать из Америки пугало

Отношения между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом далеко не так просты, как кажется, считает правнучка советского лидера Нина Хрущёва. В интервью MSNBC она заявила, что на протяжении долгого времени российский лидер видел в Трампе «полезного идиота», однако убедившись в его непредсказуемости, использовал его невыполненное обещание улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном для того, чтобы сделать из Америки «пугало».

Переходим к вам, Нина. Я хочу спросить о том, как конкретно будет выглядеть это игровое поле. А именно, как вы можете ответить на следующий вопрос: каким образом президент Соединённых Штатов может стать агентом другой страны? Работает ли он на Россию?

НИНА ХРУЩЁВА, заместитель декана университета Новая школа: Думаю, что это вопрос не ко мне, а к американцам. На самом деле я не стала бы однозначно утверждать, какую роль здесь играют русские. На мой взгляд, эти отношения не так просты. Как мне кажется, на протяжении долгого времени Путин считал Трампа полезным идиотом.

Не думаю, что Трамп был основным и оптимальным вариантом, потому что он невероятно непредсказуем. Например, я думала, что один из вопросов, на котором мы остановимся, будет касаться потенциальной выгоды России. В чём выгода России? Если всё так, как говорит Наташа, то всё это должно дать какие-то плоды. Но ничего не произошло. Напротив, единственное что получил Путин, так это скандал, враждебное отношение и град вопросов.

На данный момент единственное, что выиграл Путин от обещания Трампа улучшить отношения с русскими, так это возможность сделать из Америки пугало. Он продолжает говорить: «Посмотрите на этих американцев, их президент дал обещание, а потом не смог его сдержать. Он слабак». Так что он уже не делает ставку на Трампа. Путин — очень умный человек, так что он, скорее всего, не пошёл бы на это, не предвидев возможных результатов своих действий. Это, однако, не отменяет того факта, что русские вмешались в выборы и что они хотели, чтобы Трамп совершил чудо и улучшил отношения с Москвой.

Дата выхода в эфир 14 января 2019 года.