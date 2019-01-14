El Periódico: Путин пытается вернуть России статус великой державы, дестабилизируя Запад

При помощи вмешательства в выборы, поляризации общественного мнения и манипуляции информацией Владимир Путин стремится вернуть России утерянный статус великой державы, утверждает El Periódico. Отмечается, что в этом вопросе президент России приобрёл надёжного союзника — Дональда Трампа.
В современной информационной эпохе дестабилизация — простое в использовании и очень дешёвое оружие, которое использует президент России Владимир Путин, чтобы вернуть Москве утраченную после окончания холодной войны и исчезновения Советского Союза роль великой державы, пишет El Periódico.
В своей «войне без границ и идеологии» Россия использует такие методы как вмешательство в американские президентские выборы и референдум по брекситу, поляризацию общественного мнения при помощи социальных сетей и манипуляцию информацией через международные СМИ, полагает испанская газета.
Кроме того, издание отмечает, что к этому арсеналу следует добавить поддержку Путиным евроскептиков или политиков, придерживающихся ультранационалистических взглядов. В частности, поддержкой российского президента пользовались кандидат на пост президента Франции на выборах 2017 года Марин Ле Пен, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Нередко в рамках своей политики по дестабилизации Россия прибегает к использованию гибридных войн и замороженных конфликтов на своих границах.
При этом в настоящее время Путин приобрёл надёжного союзника в лице президента США Дональда Трампа, который славится непредсказуемостью решений. Вывод американских войск из Сирии — лучший его подарок российскому лидеру.
El Periódico подчёркивает, что Европа должна продемонстрировать твёрдость в отношении кремлёвской политики дестабилизации. При этом европейским странам не стоит рассчитывать в этом на Вашингтон, так как Трамп избрал схожую с российской стратегию.
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