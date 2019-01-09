CNN

CNN: США хотят выйти из ДРСМД не только из-за России

Материал представлен в переводе ИноТВ
В России заявили о готовности вести с США диалог по Договору РСМД, о выходе из которого американская сторона объявила ещё в прошлом году, сообщает CNN. При этом, как отмечает канал, Вашингтон хочет выйти из этого соглашения не только из-за предполагаемых нарушений со стороны Москвы, но и из-за того, что ограничения, оговорённые в этом документе, не распространяются на Китай.
Между тем Россия подаёт сигналы о своей готовности обсуждать ядерные соглашения с Соединёнными Штатами.
 
МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: По правде говоря, русские всегда ясно давали понять, что они готовы сесть с США за стол переговоров и обсуждать ядерное разоружение. Это одна из тех областей, где, как они считают, у них есть общие с Вашингтоном поводы для беспокойства. И послание состоит в том, что прогресс возможен, несмотря на напряжённость в других сферах взаимоотношений.
 
Последнее заявление прозвучало со стороны российского Министерства иностранных дел, конкретно от заместителя министра иностранных дел. Он заявил, что мы, Россия, готовы сесть за стол переговоров и обсудить Договор РСМД — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, о выходе из которого объявили США. Причём Соединённые Штаты могут сделать это уже в феврале. США обвиняют Россию в том, что она нарушила этот договор от 1986* года своими разработками крылатых ракет наземного базирования. При этом Россия также обвиняет Соединённые Штаты в нарушении этого договора.
 
Но правда заключается в том, что дело всем этим не ограничивается, дело не только в России. США очень беспокоит тот факт, что Китай не является подписантом ДРСМД и, следовательно, может разрабатывать ядерные вооружения средней и меньшей дальности. И, разумеется, именно этим он и занимается. А Америка хочет, чтобы подобный ограничительный договор действовал и в отношении Китая или же как минимум, чтобы у неё была возможность соперничать в этом вопросе с КНР.
 
У России также есть опасения в сфере безопасности по поводу Китая, несмотря на тесные политические и дипломатические связи между двумя странами. Так что это одна из тех областей, где русские, как я уже говорил, надеются на проведение переговоров и достижение договорённостей между Москвой и Вашингтоном. Посмотрим, каким будет ответ Америки.
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 09 января 2019 года.
 
* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
Китай Россия РСМД США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров