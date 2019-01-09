CNN: США хотят выйти из ДРСМД не только из-за России

Между тем Россия подаёт сигналы о своей готовности обсуждать ядерные соглашения с Соединёнными Штатами.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: По правде говоря, русские всегда ясно давали понять, что они готовы сесть с США за стол переговоров и обсуждать ядерное разоружение. Это одна из тех областей, где, как они считают, у них есть общие с Вашингтоном поводы для беспокойства. И послание состоит в том, что прогресс возможен, несмотря на напряжённость в других сферах взаимоотношений.

Последнее заявление прозвучало со стороны российского Министерства иностранных дел, конкретно от заместителя министра иностранных дел. Он заявил, что мы, Россия, готовы сесть за стол переговоров и обсудить Договор РСМД — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, о выходе из которого объявили США. Причём Соединённые Штаты могут сделать это уже в феврале. США обвиняют Россию в том, что она нарушила этот договор от 1986* года своими разработками крылатых ракет наземного базирования. При этом Россия также обвиняет Соединённые Штаты в нарушении этого договора.

Но правда заключается в том, что дело всем этим не ограничивается, дело не только в России. США очень беспокоит тот факт, что Китай не является подписантом ДРСМД и, следовательно, может разрабатывать ядерные вооружения средней и меньшей дальности. И, разумеется, именно этим он и занимается. А Америка хочет, чтобы подобный ограничительный договор действовал и в отношении Китая или же как минимум, чтобы у неё была возможность соперничать в этом вопросе с КНР.

У России также есть опасения в сфере безопасности по поводу Китая, несмотря на тесные политические и дипломатические связи между двумя странами. Так что это одна из тех областей, где русские, как я уже говорил, надеются на проведение переговоров и достижение договорённостей между Москвой и Вашингтоном. Посмотрим, каким будет ответ Америки.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 января 2019 года.

* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)