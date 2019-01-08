Süddeutsche Zeitung: немецкие политики не одобряют угрозы НАТО в тревоге за будущее ДРСМД

Берлин обеспокоен судьбой договора о РСМД, а генеральный секретарь НАТО только подливает масла в огонь, пишет Süddeutsche Zeitung. При некоторых расхождениях в деталях, немецкие политики сходятся в том, что угрожать России военными последствиями неуместно, соглашение между Вашингтоном и Москвой надо постараться сохранить, а наращивания вооружений в духе холодной войны допускать нельзя — как и размещения ядерных ракет на территории Германии.

Возможный крах договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) заставляет нервничать Берлин, хотя подходящий к концу срок был дан России, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.

В начале декабря США дали России 60 дней на то, чтобы спасти договор о РСМД, напоминает издание. С точки зрения НАТО Россия также годами нарушает договор, размещая ракетные системы 9М729, и тем самым подрывает основы ядерного разоружения в Европе.

Прекращение действия подписанного в 1987 году соглашения между США и Советским Союзом может положить начало обсуждениям нового наращивания вооружений — в первую очередь, в Германии, считает автор статьи Даниэль Брёсслер. 30 лет назад решение НАТО привело к активизации мирного движения в стране и заставило сотни тысяч людей выйти на улицы.

В огонь игр разума, связанных с возобновлением наращивания вооружений недавно подлил масла генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отмечается в статье. Он сообщил немецкому новостному агентству, что, если Россия не откажется от своих крылатых ракет 9М729 (в западном варианте — SSC-8), альянсу «не останется ничего иного, кроме как реагировать». По его словам, для этого есть «много различных способов». Хотя Столтенберг не стал перечислять эти способы, его заявление вызывает вопросы о том, не будут ли в Европе снова размещены американские ядерные ракеты средней дальности, пишет немецкая газета. Пока что договор о РСМД запрещает США и России владение, производство и испытания крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, то есть от 500 до 5500 км.

Пока всё идёт по-прежнему, канцлер Ангела Меркель может стараться держаться от этой щекотливой темы на расстоянии. По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, 60-дневный срок пока ещё не истёк — об этом он напомнил в связи с вопросом о потенциальном размещении ядерных ракет в Германии. У России ещё есть возможность что-то предпринять, и её призывают «действовать конструктивно и восстановить верность договору», подчеркнул Зайберт. О дальнейших решениях правительства Германии будет сообщено по истечении названного срока и, разумеется, Берлин будет тщательно согласовывать свою позицию с союзниками по НАТО.

Однако сначала вопрос должен пройти согласование внутри немецкого правительства. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Россия должна что-то предпринять. Ещё до наступления нового года он подчёркивал, что «ядерное вооружение — это, совершенно точно, неправильный ответ». Логика наращивания вооружений берёт истоки в холодной войне и не может помочь «найти ответ на сегодняшние вопросы», убеждён Маас.

Эти относительно чёткие слова главы внешнеполитического ведомства Германии могут быть провозвестниками конфликта в правящей коалиции, если дело действительно дойдёт до обсуждения проблемы наращивания вооружений, полагает Süddeutsche Zeitung. Маас уже сейчас испытывает на себе давление со стороны политиков его же фракции, опасающихся, что его позиция может повредить имиджу СДПГ как партии мира.

Так, заместитель главы фракции Рольф Мютцених отреагировал на слова Столтенберга однозначной критикой. «Угрозы генерального секретаря НАТО военными последствиями ввиду нынешнего положения неуместны», — уверен политик. Он не видит никаких стратегических брешей в обороне. К тому же, из-за наличия новых ядерных систем морского базирования нынешняя ситуация несопоставима с тем, что происходило в 70-80-е годы. «Скорее, нам нужно реагировать на возвращение к ядерному мышлению с пониманием дела и сдержанностью», — призывает Мютцених.

В свою очередь, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген отметил: «Я считаю дискуссии, предвосхищающие крах договора о РСМД, неправильными и неумными». По версии издания, это можно понимать, как критику Столтенберга — или же Мааса, который уже сейчас высказывается против наращивания вооружений. Рёттген настаивает на том, что в данный момент необходимо сделать всё возможное для сохранения договора о РСМД и использования предусматриваемых по нему механизмов урегулирования конфликтов. И США, и Россия должны быть заинтересованы в продолжении действия соглашения. Проблема заключается, в первую очередь, в привлечении других держав, считает политик. Например, Китай этим договором не связан.

Министр иностранных дел Германии Маас уже заявил в Совете Безопасности ООН о намерении говорить о разоружении и нераспространении ядерного оружия. По представлениям заместителя главы фракции Свободной демократической партии Александра Графа Ламбсдорффа, помимо этого, необходимо попытаться проводить «челночную дипломатию» между Вашингтоном и Москвой.

И Россия, и США должны разрешить доступ для инспекций, считает представитель левых Штефан Либих, специализирующийся на вопросах внешней политики. С его точки зрения, Хайко Маас должен выступать именно за это. Кроме того, глава МИД должен «чётко и ясно исключить возможность размещения ракет средней дальности в Германии», цитирует Süddeutsche Zeitung слова левого политика.