Junge Welt: глава МИД ФРГ предупредил — в Германии новые ракеты США не ждёт радушный приём

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас высказался против размещения новых американских ракет в Германии и Европе, сообщает немецкая газета Junge Welt. «Размещение новых ракет средней дальности столкнётся в Германии с массовым сопротивлением», — заверил министр.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас высказался против размещения новых американских ракет средней дальности в Германии и Европе, если Договор РСМД прекратит своё существование, сообщает немецкая газета Junge Welt.
«Размещение новых ракет средней дальности столкнётся в Германии с массовым сопротивлением», — заверил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.
По словам Хайко Мааса, Европа «ни в коем случае не должна превратиться в арену для дебатов о наращивании вооружений».
«Наращивание ядерных вооружений совершенно точно нельзя назвать верным решением, — заявил министр иностранных дел Германии. — Политика 1980-х не поможет решить вопросы современности».
Junge Welt напоминает, что Соединённые Штаты пригрозили выйти из Договора РСМД. Вашингтон утверждает, что Российская Федерация разрабатывает новые ракеты и тем самым нарушает условия соглашения.
В свою очередь, Россия обвиняет Североатлантический альянс в нарушении условий ДРСМД. В Москве убеждены, что НАТО нарушило ДРСМД, разместив в Румынии запрещённые системы противоракетной обороны, отмечает издание.
В ходе же Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил свою озабоченность относительно растущей угрозы ядерной войны.
«Если, не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, может быть, и планеты», — цитирует Junge Welt главу Кремля.
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