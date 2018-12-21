Times: Путин предупредил о развале системы сдерживания гонки вооружений

Выход США из Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности способствует развалу системы сдерживания гонки вооружений, заявил президент России Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции. The Times отмечает, что Путин счёл ошибочным мнение о том, что угроза ядерной войны осталась в прошлом.

Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин предупредил о возрастании угрозы ядерной войны в мире, отметив «развал» международной системы сдерживания гонки вооружений, пишет The Times.

По словам Путина, опасно недооценивать угрозу ядерного конфликта в мире и полагать, что она «затушёвывается».

«Я сейчас подумал, как-то это всё — опасность подобного развития событий в мире затушёвывается, уходит. Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным. А между тем, если, не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, может быть, и планеты», — прокомментировал президент слова журналиста о том, что раньше люди жили в страхе перед ядерной войной.

При этом Путин отметил, что выход США из договора РСМД способствует развалу системы сдерживания гонки вооружений. Кроме того, по его словам, идеисоздания ядерных зарядов малой мощности, неоднократно высказывавшиеся аналитиками на Западе, могут привести к «глобальной ядерной катастрофе».

Тем не менее, российский лидер всё же подчеркнул, что считает, что «у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, для того чтобы не доводить до крайности».

Во время пресс-конференции журналисты и президент не обошли своим вниманием вопросы двусторонних отношений России и Великобритании. Так, Владимир Путин отметил, что российско-британские отношения находятся в «тупике», но в интересах обоих государств из этого тупика выйти. Также президент поддержал свою британскую коллегу Терезу Мэй по вопросу выхода страны из ЕС, заметив, что Мэй должна «исполнять волю народа».

The Times напоминает, что Путин провёл первую подобную пресс-конференцию ещё в 2001 году и с тех пор изменил ежегодной традиции лишь четыре раза, занимая пост премьер-министра России с 2008 по 2012 год.

Как отмечает британское издание, присутствовавшие журналисты в надежде привлечь внимание президента кричали, махали руками, а также держали плакаты с надписями: «Дайте слово школьнику», «Русский хоккей», «География и патриотизм», «Ветхое жильё!» и «Лыжи».