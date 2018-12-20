CNN

CNN: Путин стремится показать, что всё под контролем, и санкции не влияют на экономику

Материал представлен в переводе ИноТВ
На вопросы о текущем состоянии российской экономики, которая проседает из-за давления американских санкций, Владимир Путин как правило отвечает так, чтобы продемонстрировать, что он по-прежнему всё держит под контролем, считает корреспондент CNN Натан Ходж. Как отмечает журналист, в прошлом Владимир Путин, умело управляясь с фактами и цифрами, неизменно представлял всё так, будто экономика страны адаптировалась к санкциям.

Одна из тем, которые Путин, вероятно, всё-таки не сможет представить в слишком выгодном для себя свете — это текущее состояние российской экономики. Предположу, что оно станет одной из главных сюжетов на этой пресс-конференции — и, как известно, у него есть и внешние, иностранные факторы, ведь есть же влияние американских санкций на Россию за последние несколько лет.

НАТАН ХОДЖ, глава московского бюро CNN: Ханна, вы правы, российская экономика несколько лет теряла рост из-за санкций, введённых после аннексии Крыма в 2014-м году. Однако Путин как правило обставляет всё так, будто российская экономика приспособилась к санкциям, и что дела в стране идут хорошо. Россия действительно вернулась к среднему росту.

Да и вообще, экономика и в целом весьма слабый рост России на этих пресс-конференциях уже обсуждались. Но Путин всегда любит продемонстрировать владение фактами, цифрами и экономическими данными, показывая таким образом, что он по-прежнему всё держит под контролем, и что всё идёт хорошо. Ханна?

С нами с прямым включением из Москвы был Натан Ходж, который следит за ходом этой пресс-конференции.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2018 года.

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CNN США Северная Америка
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