OF: пресс-конференцию Путина ждут из-за напряжённой международной обстановки

Российский президент проводит традиционную ежегодную пресс-конференцию уже в 14 раз, однако сегодня её особенно ждут из-за напряжённости в отношениях России и Запада, а также из-за нового витка украинского конфликта, пишет Ouest-France. Владимир Путин ответит на вопросы журналистов из разных российских регионов и других стран, и его ответы обычно претворяются в указы, за исполнением которых президент пристально следит, отмечает автор статьи.

Владимир Путин в 14 раз проведёт свою большую ежегодную пресс-конференцию. Как пишет Ouest-France, в этот раз её особенно ждут в свете нового витка напряжённости с Западом. Аккредитацию получили больше 1700 журналистов из практически всех российских регионов, а также из стран Азии, Европы и Америки. Переводить мероприятие будут на английский, французский и немецкий языки.



Хотя начало пресс-конференции назначено на 12 часов, когда она закончится, заранее неизвестно. Так, первая пресс-конференция такого формата в 2001 году продлилась всего чуть больше полутора часов, а в 2008 году он нон-стоп отвечал на вопросы в режиме реального времени на протяжении четырёх часов 40 минут. Уже много лет это мероприятие длится не меньше трёх часов, отмечает автор статьи.



Среди ключевых вопросов, которые, наверняка, будут там затронуты, журналист отмечает отношения между Россией и США, которые сегодня находятся на максимально низком уровне со времён холодной войны, а также кризис на Украине, особенно после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Из-за него напряжённость между Москвой и Вашингтоном возросла ещё больше.



Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на пресс-конференции не обойдут стороной и вопрос российской экономики, которая в том числе страдает от международной конъюнктуры. Среди тем, которые беспокоят российские СМИ, автор статьи называет повышение тарифов ЖКХ, защиту от радиации, пенсионную реформу, лечение онкобольных.



По словам Пескова, Путин тщательно готовится к этой пресс-конференции, «до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента».



Ответы российского президента обычно претворяются в указы правительству или региональным властям. И в дальнейшем Путин пристально следит за их исполнением, пишет Ouest-France.