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СТРАНА.ua: украинские пограничники не пустят Михаила Саакашвили в страну в День дурака

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Михаил Саакашвили объявил, что вернётся на Украину 1 апреля, на следующий день после президентских выборов. Однако, как пишет «СТРАНА», спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что пускать Саакашвили обратно в страну никто не собирается.
СТРАНА.ua: украинские пограничники не пустят Михаила Саакашвили в страну в День дурака
Reuters

После того как Михаил Саакашвили публично объявил о своих планах вернуться на Украину 1 апреля, к делу подключилась Госпогранслужба Украины. Как пишет «СТРАНА», в пограничной службе заявили, что никто пускать Саакашвили обратно на Украину не собирается — ни сейчас, ни тем более 1 апреля, на следующий день после президентских выборов.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Данное лицо не является гражданином Украины, и нет оснований для его въезда на Украину до 2021 года», — заявил Слободян.
 
Как напоминает издание, в подтверждение своих слов о возвращении на Украину Михаил Саакашвили даже показал электронный билет.
 
«У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев, в 14:05 я планирую приземлиться в Борисполе. Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдёт во второй тур, и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня на Украину», — подчеркнул Саакашвили.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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