Les Echos: француженка Зурабишвили победила в первом туре президентских выборов в Грузии

Бывший французский дипломат Саломе Зурабишвили в первом туре президентских выборов набрала 38,66% голосов, обойдя почти на 1% своего противника — лидера оппозиции Григола Вашадзе, сообщает Les Echos, ссылаясь на официальные предварительные результаты. Явка на первом туре, как отмечает французское издание, составила около 47%. Второй тур состоится не позднее 1 декабря этого года.

Бывший французский дипломат Саломе Зурабишвили набрала больше всего голосов в первом туре президентских выборов, сообщает Les Echos, ссылаясь на официальные предварительные результаты. Во втором туре Зурабишвили столкнётся с лидером оппозиции Григолом Вашадзе.

После подсчёта голосов практически во всех избирательных участках экс-дипломат и бывший министр иностранных дел Грузии, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта», обходит Вашадзе почти на один процент голосов— 38,66% против 37,7%.

Явка на первом туре, как отмечает французское издание, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии страны, составила около 47%. Второй тур состоится не позднее 1 декабря этого года.

После недавних изменений в Конституции пост президента Грузии стал символическим. Эти президентские выборы рассматриваются как испытание для «Грузинской мечты», становящейся всё менее популярной.

Новые изменения вступят в силу с избранием нового президента. Как отмечает Les Echos, отныне президент будет избираться не путём всеобщего голосования, а коллегией выборщиков, состоящей из 300 человек.

Григол Вашадзе, если он будет избран президентом, намерен провести в стране досрочные выборы в законодательные органы, как того требуют оппозиционные партии Грузии. Лидер оппозиции, поддерживаемый «Единым национальным движением», основанным Михаилом Саакашвили, а также 10 другими политическими образованиями, упрекает правящую партию в том, что ей не удалось снизить уровень бедности в стране с населением 4,5 млн. человек.

Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе, тем не менее, сходятся по некоторым вопросам. Оба кандидата выступают за сближение с ЕС и НАТО, куда Грузия тщетно пытается вступить уже на протяжении более 10 лет, пишет Les Echos.