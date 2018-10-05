Le Figaro: Россия обвинила США в проведении секретных биологических экспериментов в Грузии

В финансируемой США лаборатории Центра имени Ричарда Лугара в Грузии под видом медицинской помощи совершались эксперименты на гражданах Грузии, в результате которых умерло 73 человека, сообщает Le Figaro, ссылаясь на заявление России. Грузия, как отмечает французское издание, немедленно отреагировала на эти обвинения, назвав их «абсурдными». Пентагон также отверг эти обвинения, заявив, что лаборатория Лугара — это «медицинский ветеринарный центр», в котором нет американского оборудования.

Россия обвинила США в проведении секретных биологических экспериментов в лаборатории в Грузии, из-за которых, как отмечает российская сторона, погибли более 70 граждан бывшей советской республики, сообщает Le Figaro.

Согласно заявлениям Москвы, исследования проходят в Центре имени Ричарда Лугара, который был открыт в 2011 году в деревне Алексеевка и полностью финансируется США. Американские сотрудники, работающие в этом центре, обладают дипломатическим иммунитетом и неподконтрольны грузинским властям, утверждается в докладе, представленном Минобороны России на пресс-конференции в Москве. Ведомство заявляет, что оно опирается на информацию, предоставленную экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе.

Грузия, как отмечает французское издание, немедленно отреагировала на эти обвинения. Министерство здравоохранения страны назвало их «абсурдными». «Работа этого центра полностью сосредоточена на охране здоровья населения», — заявили в Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии.

В докладе Минобороны России говорится, что в лаборатории Центра имени Ричарда Лугара под видом медицинской помощи совершались эксперименты на гражданах Грузии, в результате которых умерло 73 человека. В нём также сказано, что подобные лаборатории существуют на Украине, в Азербайджане и Узбекистане, чаще всего — «рядом с российскими и китайскими границами».

Пентагон отверг эти обвинения, заявив, что лаборатория Лугара — это «медицинский ветеринарный центр», в котором нет американского оборудования, пишет Le Figaro.