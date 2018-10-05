Independent: Америку обвинили в попытке превратить насекомых в биологическое оружие
США могут превратить насекомых в «биологическое оружие нового вида». С таким предупреждением выступила группа учёных и юристов, пишет The Independent.
США могут превратить насекомых в «биологическое оружие нового вида». С таким предупреждением выступила группа учёных и юристов, пишет The Independent.
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Россия и Индия заключили контракт на поставку зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
В Якутске ликвидировали пожар в торговом комплексе СахаЭкспоЦентр.
Российский топливный союз в письме, адресованном вице-премьеру Дмитрию Козаку, попросил отменить заморозку цен на АЗС. Об этом РИА Новости рассказал президент союза Евгений Аркуша.
Лётный ресурс разбившегося в Подмосковье МиГ-29 превышен не был, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Президент Fight Nights Камил Гаджиев раскритиковал пресс-конференцию ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова в преддверии боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Под обломками сгоревшего в Кондопоге Успенского храма найден древний алтарный прируб.
Водитель микроавтобуса, столкнувшегося с автобусом в Тверской области, погиб, сообщили в Госавтоинспекции России. По предварительным данным, мужчина является виновником ДТП, в результате которого погибли 13 человек.
Один из лётчиков упавшего в Подмосковье МиГ-29, Михаил Кондратенко, находится в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком армейской команды в сентябре.
Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург приостановлено, говорится на сайте «Автодор». Данное решение было принято в связи с обнаружением ценных археологических находок разных эпох.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную второго тура группового этапа Лиги Европы.
В Якутске горит здание СахаЭкспоЦентра, очевидцы сообщают об открытом огне. Проводится эвакуация.
Россия и Индия подтвердили необходимость реформирования Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в совместном заявлении российского президента Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди.
Несколько футболистов мюнхенской «Баварии» выразили недовольство методами работы главного тренера Нико Ковача.
Дипломатический источник в российском внешнеполитическом ведомстве заявил, что посла Нидерландов вызовут в МИД России.
Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в совместном заявлении отметили недопустимость политизации деятельности Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
Власти Франции начали расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, который 29 сентября отправился в Китай.
МИД Украины и уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова обратились к России с запросом о состоянии здоровья осуждённого украинского режиссёра Олега Сенцова.
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал о своём будущем после отставки.
Жителей Московского региона на следующей неделе ожидает «старое бабье лето», заявил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис рассказал, почему отказался от проведения боя с Александром Волковым в Москве.
С российским комплексом С-300 может сравниться только американский ЗРК Patriot, заявил бывший гендиректор Головного системного конструкторского бюро (ГСКБ) концерна ПВО «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли.
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в ближайшие выходные.
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев сообщил, что футболисты обратились к руководству клуба с предупреждением о возможном бойкоте матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
В ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди подписан контракт на поставку зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
Для выяснения причин падения истребителя МиГ-29 в Московской области будет создана специальная комиссия, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Украина способна создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров, которая может «достать до Москвы». Об этом заявил военный эксперт и писатель Валентин Бадрак в интервью онлайн-изданию UkrLife.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и ФАС вместе с крупнейшими нефтяными компаниями до 10 октября разработать планы по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок на 2018—2019 годы.
Бывший баскетболист сборной Украины Григорий Хижняк скончался в возрасте 44 лет.
Нобелевская премия мира за 2018 год присуждена врачу-гинекологу Денису Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитнице Наде Мурад из Ирака.
Россия начала экспортировать солнечные панели, произведённые на отечественных предприятиях, в Европу. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер.
Причиной падения истребителя МиГ-29 в Московской области могла стать неполадка в системе управления. Пилоты увели самолёт от жилых построек и катапультировались, заявили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Стало известно, почему Международный олимпийский комитет (МОК) решил исключить турецкий город Эрзурум из претендентов на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз сможет обеспечить безопасность сообщества только в сотрудничестве с Россией.
Андрей Тихонов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Крылья Советов» из Самары.
Военный самолёт, по предварительным данным, упал в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT раскритиковал «план Б» украинского «Нафтогаза» получить от России денежную «компенсацию ущерба» в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2».
Палата представителей Национального собрания Белоруссии поддержала назначение Сергея Румаса премьер-министром страны, сообщает ТАСС.
Правительство приняло решение разрешить продажу вина и пива на заправках после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло в сентябре.
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал лучшим во второй свободной практике 17-го этапа «Формулы-1» Гран-при Японии.
«Даллас Старз» обыграл «Аризона Койотс»в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио.
Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что осуждённый украинский режиссёр Олег Сенцов прекратил голодовку.
RT публикует видео с места ДТП в Тверской области с участием маршрутного такси и автобуса, в котором погибли 13 человек.
Глава международной организации Sport for All Янис Кузинс сообщил, что России и Украине предложили провести товарищеский матч по футболу в честь 27-й годовщины установления дипломатических отношений.
Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал RT заявление коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о «плане Б» Киева на случай запуска газопровода «Северный поток — 2».
Ространснадзор направил ходатайство в тверскую прокуратуру о проведении проверки перевозчиков, чьи автобусы попали в ДТП в Тверской области, в результате которого погибли 13 человек.
Заместитель главы МИД Северной Кореи обсудит с российскими и китайскими коллегами в Москве ситуацию на Корейском полуострове.
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор отреагировал на уход россиянина Хабиба Нурмагомедова с пресс-конференции, посвящённой титульному поединку Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Следственное управление СК России по Тверской области возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса и автобуса ЛиАЗ в Калининском районе, в котором погибли 13 человек.