Independent: Америку обвинили в попытке превратить насекомых в биологическое оружие

Группа специалистов выступила с разгромной критикой проекта Insect Allies, который курируют Агентство перспективных разработок Министерства обороны США (DARPA). В теории эта программа должна с помощью генетически модифицированных насекомых помочь фермерам приспосабливаться к различным природным условиям. Однако эксперты предупреждают: эта с виду невинная затея может привести к созданию биологического оружия, пишет The Independent.

США могут превратить насекомых в «биологическое оружие нового вида». С таким предупреждением выступила группа учёных и юристов, пишет The Independent.

Авторы американской программы Insect Allies («Насекомые-союзники») предлагают использовать насекомых для распыления над сельскохозяйственными посевами генномодифицированных вирусов. Подобное действие будет иметь далеко идущие последствия и представляют серьёзную угрозу глобальной биобезопасности, считают эксперты.

Однако Агентство перспективных разработок Министерства обороны США (DARPA), которое курирует проект, утверждает, что всего лишь пытается повлиять на рост посевов с помощью вирусов, чтобы передать растениями генетические изменения. В теории эта «скоростная инженерия» позволит фермерам приспосабливаться к меняющимся условиям. К примеру, можно будет привить кукурузе ген стойкости к засухе, а не сажать заранее модифицированные семена.

Но эта с виду безобидная идея подверглась жёсткой критике со стороны научного сообщества. Учёные считают, что этот план представляет опасность и что насекомых, загруженных синтетическим вирусом, будет трудно контролировать. Они также отмечают, что спустя два года с начала программы DARPA до сих пор не смогло оправдать её существование.

Между тем, по некоторым данным, на проект уже было потрачено $27 млн. И, насколько известно, эксперименты с применением тли и белокрылок проводились над посадками томатов и кукурузы.

«Учитывая, что DARPA — военное агентство, мы считаем удивительным то, что при очевидном и тревожном аспекте двойного использования это исследование привлекло так мало внимания», — заявил The Independent юрист Фрайбургского университета Феликс Бек.

Гай Ривз, эксперт по генной модификации насекомых в Институте эволюционной биологии Общества Макса Планка, подчеркнул, что эта программа практически не обсуждается и остаётся неизвестной «даже в научных кругах».

В то же время, по его словам, несмотря на заявленную цель, эта технология скорее напоминает биологическое оружие, чем обычное сельскохозяйственное средство. «Намного проще уничтожить или стерилизовать растение с помощью редактирования гена, чем повысить его стойкость к насекомым-вредителям и гербицидам», — пояснил Ривз.

Феликс Бек отметил, что он и другие эксперты не настаивают, что американские военные хотели создать биологическое оружие. Но то, что предлагается для сельскохозяйственного использования «просто не внушает доверия по ряду причин».

Во-первых, если фермеры хотят использовать генетически модифицированные вирусы для повышения урожайности, то могут воспользоваться обычными средствами распыления. Кроме того, если заверение DARPA, что инфицированные насекомые живут не более двух недель, не соответствует действительности, то их «распространение в принципе может оказаться неограниченным», обращают внимание специалисты.

«Программа Insect Allies можно рассматривать как нарушение конвенции ООН о биологическом оружии, если DARPA не представит правдоподобную мотивировку. Это особенно верно, учитывая что подобная технология может быть с лёгкостью использована в биологической войне», — отметила профессор Силья Вонеки, специалист по международному праву Фрайбургского университета.

Своё исследование эксперты опубликовали на страницах журнала Science. Они призвали DARPA обеспечить прозрачность программы, чтобы развеять подозрения и избежать аналогичных разработок в этой области в других странах, заключает The Independent.