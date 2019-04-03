СТРАНА.ua: Саакашвили вернётся на Украину после победы Зеленского

17:03 «Одноклассники» выяснили самые популярные профессиональные праздники в России «Одноклассники» выяснили самые популярные профессиональные праздники среди российских пользователей социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба организации.

17:02 Источник: Олейник заменит Волкова в главном бою турнира UFC в Санкт-Петербурге Российский боец смешанного стиля Александр Волков снялся с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, на котором он должен был в главном поединке вечера встретиться с голландцем Алистаром Оверимом.

16:54 Актёр Лыков поделился воспоминаниями о Булдакове Актёр Александр Лыков, известный по роли Казановы, капитана милиции Владимира Казанцева в телесериале «Улицы разбитых фонарей», прокомментировал смерть народного артиста России Алексея Булдакова.

16:49 Минфин: неналоговые платежи могут внести в Налоговый кодекс с 2021 года Перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс в случае одобрения законопроекта будет реализован не ранее 2021 года, заявил журналистам официальный представитель Министерства финансов Андрей Лавров.

16:48 СМИ: ПСЖ заинтересован в трансфере футболиста «Реала» ПСЖ хочет приобрести французского защитника мадридского «Реала» Рафаэля Варана.

16:47 Гройсман готов разрешить Бойко и Медведчуку летать в Россию на кукурузнике Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов разрешить представителям партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчуку летать в Россию на кукурузнике Ан-2.

16:38 Арабская фигуристка: российский тренер поможет мне осуществить мечту Первая представительница ОАЭ на международных соревнованиях по фигурному катанию Захра Лари рассказала, почему в качестве тренера выбрала российского специалиста Александру Иевлеву.

16:37 Два человека погибли в ДТП под Владимиром Два человека погибли, ещё шестеро получили ранения в результате ДТП во Владимирской области, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

16:35 Арабская фигуристка вспомнила, как впервые вышла на лёд в хиджабе Фигуристка из ОАЭ Захра Лари рассказала об участии в своих первых соревнованиях на международном уровне.

16:30 Гендиректор «Ильюшина» оценил первый полёт Ил-112В Никаких серьёзных замечаний к первому опытному образцу лёгкого турбовинтового военно-транспортного самолёта Ил-112В не выявлено, заявил гендиректор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин.

16:29 У музыканта Егора Крида истёк контракт с лейблом Black Star Российский музыкант Егор Булаткин, известный под псевдонимом Егор Крид, больше не является артистом лейбла Тимати Black Star.

16:29 Жёны Мамаева и Кокорина прибыли на заседание в Пресненский суд Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана и супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования по делу футболистов.

16:28 Конституционный совет Алжира утвердил отставку Бутефлики Конституционный совет Алжира утвердил отставку президента Абдельазиза Бутефлики, а также решил уведомить об этом парламент страны.

16:25 Воробьёв прокомментировал открытие завода Mercedes в Подмосковье В Московской области открыли завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz. В ходе торжественных мероприятий губернатор региона Андрей Воробьёв отметил значимость работы предприятия в области, а также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанную в ходе строительства объекта поддержку.

16:21 Актёр Сергей Селин прокомментировал смерть Алексея Булдакова Актёр Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», комментируя смерть артиста Алексея Булдакова, назвал его настоящим русским мужиком.

16:16 В Дзержинске возбудили дело из-за голубого озера Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области возбудило административное дело после того, как озеро в Дзержинске стало голубым. Об этом NewsNN рассказали в региональном Минэкологии.

16:16 Мамаев — журналистам: задаёте всегда одни и те же вопросы Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев перед судебным заседанием по итогам расследования его дела ответил на вопросы представителей СМИ.

16:05 Путин отметил вклад Токаева в развитие отношений России и Казахстана Российский лидер Владимир Путин отметил работу главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева по развитию отношений двух стран ещё в составе команды экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

15:59 Хаапасало рассказал о последней встрече с Булдаковым Финский актёр Вилле Хаапасало в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о своём последнем разговоре с Алексеем Булдаковым.

15:59 Промоутер Ковалёва заявила, что бой с Ярдом может пройти в Челябинске Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалёв может провести обязательную защиту титула против британца Энтони Ярда в Челябинске.

15:56 Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами. Об этом сообщила представитель ведомства.

15:44 Кацалапов станет капитаном сборной России на командном ЧМ по фигурному катанию Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синицыной в танцах на льду, будет капитаном сборной России на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

15:31 Чемпион UFC Кормье раскритиковал дисквалифицированного российского бойца Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье раскритиковал российского бойца Руслана Магомедова, получившего пожизненную дисквалификацию за отказ пройти допинг-тестирование.

15:28 Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко рассказал, кто может возглавить украинское Министерство иностранных дел, если шоумен победит во втором туре президентских выборов.

15:19 В Госдуме оценили ситуацию с ценами на газ для населения на Украине Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение правительства Украины разрешить «Нафтогазу» продавать газ населению по цене не выше 8,55 гривны за кубометр.

15:18 Баскетболист Хвостов получил травму и может пропустить КМ Защитник сборной России и «Локомотива-Кубань» Дмитрий Хвостов получил травму, из-за которой может пропустить Кубок мира в Китае.

15:10 Юлий Гусман прокомментировал смерть актёра Алексея Булдакова Режиссёр Юлий Гусман прокомментировал сообщения о смерти актёра Алексея Булдакова. Об этом сообщает РИА Новости.

15:09 Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes Российский лидер Владимир Путин в ходе посещения нового завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области оставил автограф на одной из моделей.

15:08 Стала известна дата прощания с Булдаковым Стало известно, когда и где пройдёт церемония прощания со скончавшимся народным артистом России Алексеем Булдаковым.

15:06 Юрист: напавшему на Уткина грозит до пяти лет лишения свободы Адвокат и юрист Андрей Князев прокомментировал нападение на известного футбольного журналиста и видеоблогера Василия Уткина, заявив, что уголовное дело может быть возбуждено на основании заявлений в СМИ.

15:04 В Госдуме оценили запрет Украины на авиаперелёты в Россию Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT решение украинского кабинета министров о запрете на любые прямые авиаперелёты с Россией.

15:01 Названа причина смерти актёра Алексея Булдакова Актёр Алексей Булдаков умер от сердечной недостаточности. Об этом сообщает ТАСС.

14:59 На Украине обесточили снабжающее водой 3 млн человек предприятие Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что без электроснабжения осталось коммунальное предприятие «Вода Донбасса», которое снабжало водой 3 млн жителей подконтрольной Киеву части Донбасса.

14:57 Подруга Булдакова рассказала, что он умер в Монголии Народный артист России Алексей Булдаков, исполнивший главную роль в фильме «Особенности национальной охоты», скончался в Монголии, куда приехал на празднование дня рождения друзей. Об этом сообщила его подруга Татьяна Руднева.

14:54 Дмитрий Черышев назвал бредом предположение, что за нападением на Уткина стоит Черчесов Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев считает, что Василию Уткину не стоит обвинять в покушении на него главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

14:43 Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.

14:42 Грушко связал политику НАТО с «демонизацией России» Политика НАТО выстраивается вокруг «демонизации России», а годовщина создания альянса является хорошим поводом извлечь уроки из взаимоотношений между Москвой и НАТО.

14:41 Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту Прокурор Светлана Тарасова, которая ведёт дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, получила госзащиту.

14:37 Охлобыстин после слов Зеленского про идиотов напомнил о Достоевском Актёр Иван Охлобыстин, комментируя слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова идиотами, напомнил о писателе Фёдоре Достоевском.

14:34 Адвокат: Мамаев хочет побыстрее выйти к семье Адвокат Игорь Бушманов, занимающийся делами полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о настрое подзащитного перед началом судебного заседания.

14:30 В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий рассказал, при каких обстоятельствах погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная с позывным Ведьма.

14:27 Умер актёр Алексей Булдаков Актёр Алексей Булдаков, который исполнил главную роль в киноленте «Особенности национальной охоты», умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актёров кино Союза кинематографистов России.

14:24 Мешков назначен главным арбитром матча 22-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матч 22-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА.

14:20 Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.

14:19 В Совфеде оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон о том, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

14:11 Мэр Евпатории выразил готовность сотрудничать со следствием Мэр Евпатории Андрей Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием по возбуждённому против него уголовному делу.

14:11 Алонсо: у Мика Шумахера большое будущее Испанский пилот команды «Формулы-1» Ferrari Фернандо Алонсо заявил, что сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера Мик может достичь больших высот в будущем.

14:06 Путин приехал на завод Mercedes-Benz в Подмосковье на лимузине Aurus Российский лидер Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области, где пройдёт его торжественное открытие, на лимузине Aurus.

14:02 В Троице-Измайловском соборе прошла панихида по погибшим в теракте в Петербурге Панихида по погибшим в теракте в метро Санкт-Петербурга прошла в Троице-Измайловском соборе, сообщает РИА Новости.