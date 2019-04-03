СТРАНА.ua: Саакашвили вернётся на Украину после победы Зеленского

Михаил Саакашвили пообещал вернуться на Украину в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского. При этом, как пишет «СТРАНА», Саакашвили добавил, что он не хочет занимать какие-либо должности, однако готов «оказать серьёзную помощь».
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снова выступил с заявлениями о своём возможном возвращении на Украину. Как пишет «СТРАНА», политик уверен в победе Владимира Зеленского во втором туре выборов президента и хочет вернуться, чтобы восстановить своё украинское гражданство.
«Фактически на Украине произошла революция. Без всякого сомнения, во втором туре победит Владимир Зеленский. Я обожаю Украину, обязательно вернусь и восстановлю украинское гражданство», — заявил Саакашвили.
По его словам, он не намерен занимать на Украине какие-либо должности, даже пост премьер-министра, если ему это предложат, но «готов оказать серьёзную помощь».
«Мои дальнейшие планы связаны с Грузией», — добавил Саакашвили.
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